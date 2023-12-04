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عبدالغنى : البلاستيك إكتمل صفوفة قبل مواجهة هليوبوليس فى القسم الثالث

عبدالغنى : البلاستيك إكتمل صفوفة قبل مواجهة هليوبوليس فى القسم الثالث

كتب -مسعد مجاهد

أكد أحمد عبدالغنى نجم حرس الحدود وهداف منتخب مصر السابق والمدير الفنى الحالى لفريق الكرة الأول نادى البلاستيك
على اكتمال صفوف الفريق قبل مواجهة فريق هليوبوليس ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.

وقال “عبدالغنى” أن عودة الإصابات والتوقفات سوف تكون دافع قوى وحافز اكبر للفوز على فريق هليوبوليس وحصد الثلاث نقاط، حفاظا على الصدارة والاقتراب من تحقيق الحلم.

واضاف “عبد الغنى”: البلاستيك يقدم عروض قوية وآداء متميز من خلال مجموعة اللاعبين الذين يمتلكون خبرات الفوز ويجيدوا التعامل مع المباريات الصعبة من اول مباراة حصد فيها ثلاث نقاط خارج الديار.

 

واستكمل عبدالغنى:”
لعبنا أمام فريق طوخ بطريقه هجومية وأضاعنا العديد من الفرص السهله ،ولولا براعة حارس المرمى لخرجت المباريات بعدد كبير من الأهداف وخاصة فى شوط المباراة الثانى، عندما لعب فريق طوخ بنقص عددى “بعشرة لاعبين” بعد قرار حكم اللقاء بطرد لاعب من فريق طوخ.

واختتم عبدالغنى حديثه قائلا: غيرنا خطة لعب المباراة أمام طوخ ولعبنا بطريقة 3-4-3
وكانت نقاط المباراة الأقرب لأبناء البلاستيك.

ونحن الآن مستعدين لمواجهة فريق هليوبوليس على ملعبنا آملين الفوز، حفاظا على صدارة المجموعة الذى إعتلى قمتها فريق البلاستيك منذ بدأ الإسبوع الأول من إنطلاق المسابقة وانا لدى ثقة كبيرة فى أبناء البلاستيك لمواصلة الانتصارات وحجز تذكرة الصعود.

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