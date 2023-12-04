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د. امل عفيفى تهنىء طالبين لحصولهما على مراكز متقدمة في مسابقة وزارة التعليم العالي

د. امل عفيفى تهنىء طالبين لحصولهما على مراكز متقدمة في مسابقة وزارة التعليم العالي

كتبت ٱية معتز صلاح الدين

تقدمت الاستاذة الدكتورة أمل عفيفي – عميد معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بخالص التهنئة إلى الطالب
محمود على على ابو السعود – المستوى الرابع .
لحصوله على المركز الثالث فى مسابقه البحث العلمي
والطالب توني هاني موريس – المستوى الأول .
لحصوله على المركز الثاني فى مسابقه الشطرنج
..جاء حصول الطالبين على هذه المراكز المتقدمة فى إطار فعاليات مهرجان الأسر الطلابيه على مستوى قطاع القاهرة الكبرى الذي تنظمه إدارة نشاط الأسر الطلابية بوزارة التعليم العالى حيث أقيم المهرجان بمعهد الجزيرة العالى للإعلام على مدى خمسة أيام
تحت إشراف :
محمود حسام الدين – أخصائي الأسر الطلابية

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