الكشف على ٨٥٠ مريض ضمن القافلة الشاملة لجامعة الفيوم بقرية زيد مركز ابشواى
الفيوم – احمد العجماوى
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وجمعية روتاري رويال التجمع، قافلة شاملة.
وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والأستاذ الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف أ.د حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، وأ.د لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة،.