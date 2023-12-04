الكشف على ٨٥٠ مريض ضمن القافلة الشاملة لجامعة الفيوم بقرية زيد مركز ابشواى

عبدالغنى : البلاستيك إكتمل صفوفة قبل مواجهة هليوبوليس فى القسم الثالث

رئيس المركز يجتمع بمديري القطاعات الخدمية للتأكيد على جاهزية المقرات الانتخابية بمركز ابشواي

مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بالشرقية يستقبل 210 شكوى وطلب خلال شهر نوفمبر الماضى