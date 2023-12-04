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الكشف على ٨٥٠ مريض ضمن القافلة الشاملة لجامعة الفيوم بقرية زيد مركز ابشواى

الكشف على ٨٥٠ مريض ضمن القافلة الشاملة لجامعة الفيوم بقرية زيد مركز ابشواى

الفيوم – احمد العجماوى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وجمعية روتاري رويال التجمع، قافلة شاملة.
وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والأستاذ الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف أ.د حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، وأ.د لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة،.

 

وبحضور أ.د الشيماء أحمد وكلية كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة سوزان عبدالقادر مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، والدكتورة نيفين شعبان أحمد مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم،
والدكتور راضي رشاد مدير الإدارة الصحية بابشواى ،، والدكتورة فيرا إسحاق منسق مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣ بمقر الوحدة الصحية بقرية زيد مركز أبشواى.

وصرح الأستاذ الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ٨٥٠ حالة، حيث تم الكشف على ١٦٠حالة في تخصص العظام و٤٢ حالة أسنان و ١٣٠حالة باطنة و ١٠٥ حالة أنف وأذن و ١٥٠ أطفال و ٦٨ حالة نساء و ٦٠ جلدية و ٩٠ حالة رمد، و٥٠ سوء التغذية.

وأضاف سيادته أنه بمناسبة دخول فصل الشتاء تم خلال القافلة توزيع عدد من البطاطين على عدد من السيدات الأرامل الذين لديهم أطفال أيتام، والأكثر احتياجًا من أهالي قرية زيد بمركز ابشواى.

وفى السياق ذاته تفقدت الدكتورة نفين شعبان اعمال القافلة الطبية ،، وذكرت أن القافلة الطبية بقرية زيد مركز ابشواى تأتى من ضمن سلسلة القوافل الطبية والعلاجية التى تقوم بها جامعة الفيوم وفى إطار التعاون المثمر مع مديرية الصحة ،،،وتهدف إلى وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين في القرى الاكثر احتياجا

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