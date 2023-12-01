فوز شبين وقها وسقوط شبلنجه فى فخ التعادل ..رابعه القليوبية
كتب -مسعد مجاهد
انتهت اليوم 5 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من دورى القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة القليوبية لكرة القدم،
حيث فاز فريق شبين بقيادة مدربه ياسر عرفة فوز كبير على فريق سكة ابو زعبل بثلاثية نظيفة ليرفع متصدرا للمجموعة برصيد 19نقطه، بينما تجمد رصيد ابو زعبل عند النقطة 10 فى المركز العاشر بترتيب الجدول.
وحقق فريق رع بقيادة محمد عبدالله فوز صعب على فريق العاصمة بقيادة مدربه باسم عبد الستار، بهدفين مقابل هدف ليرفع فريق رع رصيده للنقطه 15فى
المركز الثانى، بينما توقف رصيد العاصمه عند النقطه 8 فى المركز الخامس.
وفاز فريق قها بقيادة سيد حرشه فوز كبير على فريق الحريه والسماع بأربعة أهداف نظيفة ليرفع رصيدة إلى النقطه 13 فى المركز الثالث،
بينما يظل فريق الحريه متزيل المجموعه بلا نقاط.
وتعادل فريق الإتحاد السوداني مع نظيرة شبلنجة بهدف لكل فريق ويرفع فريق الاتحاد السودانى رصيده للنقطة 11 فى المركز الرابع ،اما فريق فى المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
كما تعادل فريق بيجام صاحب المركز السادس برصيد 8 نقاط بقيادة علاء إيفرا مع نظيرة فريق مسطرد بقيادة محمد الصعيدى صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط بهدف لكل فريق وحصل فريق كفر عبيان على الراحه لهذا الاسبوع.
وجاءت النتائج على النحو التالى:
3 شبين 0 أبوزعبل
0 الحريه 4 قها
1 الرمله 2 رع
1 الاتحاد 1 شبلنجة