رحلة شاقة لأورانج مع أطفيح فى دورى القسم الثالث
كتب -مسعد مجاهد
غدا الثانية ونصف عصر يوم السبت، تشهد ملاعب الجيزة 7 مواجهات نارية فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم.
حيث يصطدم فريق أورانج صاحب المركز الثاني برصيد 17
نقطة بقيادة مدربه تامر عبدالخالق،بفريق أطفيح صاحب المركز ال11 برصيد 10
نقاط بقيادة مدربه شوقى محمد، آملا الفوز والعودة بنقاط المباراة .
أكد تامر عبد الخالق المدير الفني لفريق
أورانج أن مباراة أطفيح من أصعب مباريات الدوري،حيث أنه فريق صاعد من القسم الرابع إلى الثالث ولدية طموح الصراع على المنافسه
والبقاء.
وقال عبد الخالق:” فريق أطفيح فريق له شعبيه وقاعدة جماهيريه كبيرة
“فريق بلد” ونحن نحترم الخصم داخل وخارج ملعبنا .
وأضاف عبدالخالق:”
نحن نمتلك أفضل عناصر تجمع بين الشباب والخبرة من لاعبي القسم الثالث، ولدينا طموح لما لا نهايه لمواصلة الانتصارات وتحقيق حلم الصعود .
استكمل عبدالخالق قائلا: ” كل المباريات صعبه وكل مباراة لها حسابات خاصه، لأننا نتعامل مع العديد من المدارس والخبرات التدريبية المختلفة، وضرب مثل قائلا “كل شيخ له طريقة”