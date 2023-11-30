عبدالرحيم يحقق فوز مثير على المؤسسة العسكرية 9/0 فى رابعة القاهرة
كتب -مسعد مجاهد
واصل مصطفى عبد الرحيم المدير الفني لفريق التربية والتعليم سلسلة نتائجه الطيبه بالفوز الكبير على فريق المؤسسه العسكرية بتسعة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى أقيمت بينهم أمس على ملعب المستعمرة فى إطار منافسات الجولة التاسعه من مسابقة دورى القسم الرابع، المجموعة الأولى التى تشرف عليه منطقة القاهرة لكرة القدم .
نجح فريق التربيه والتعليم مع مدربه مصطفى عبدالرحيم فى مواصلة النتائج الطيبه والعروض القويه بفوز مستحق على فريق المؤسسه العسكريه بنتيجة 9/0 سجل الأهداف كلا من هؤلاء اللاعبين “هدفين” كريم مزيكا، حازم ، عارف ،چيمي وهدف أحمد أبو المجد