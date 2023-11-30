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عبدالرحيم يحقق فوز مثير على المؤسسة العسكرية 9/0 فى رابعة القاهرة

عبدالرحيم يحقق فوز مثير على المؤسسة العسكرية 9/0 فى رابعة القاهرة

كتب -مسعد مجاهد

واصل مصطفى عبد الرحيم المدير الفني لفريق التربية والتعليم سلسلة نتائجه الطيبه بالفوز الكبير على فريق المؤسسه العسكرية بتسعة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى أقيمت بينهم أمس على ملعب المستعمرة فى إطار منافسات الجولة التاسعه من مسابقة دورى القسم الرابع، المجموعة الأولى التى تشرف عليه منطقة القاهرة لكرة القدم .

نجح فريق التربيه والتعليم مع مدربه مصطفى عبدالرحيم فى مواصلة النتائج الطيبه والعروض القويه بفوز مستحق على فريق المؤسسه العسكريه بنتيجة 9/0 سجل الأهداف كلا من هؤلاء اللاعبين “هدفين” كريم مزيكا، حازم ، عارف ،چيمي وهدف أحمد أبو المجد

 

بهذا الفوز يرتفع رصيد التربية والتعليم للنقطة 23 محتل بهم مركز الوصيف خلف فريق مدينة نصر المتصدر برصيد 25 نقطة .

عقب انتهاء المباراة عبر مصطفى عبدالرحيم عن سعادته البالغة و
فرحتة الكبيرة بالفوز والأداء الجماعى وانتشار اللاعبين داخل المستطيل الأخضر بشكل مميز والمتابعة المستمرة على مرمى الخصم وتسجيل 9 اهداف، أكيد نتيجة جهد كبير ودراسة لطرق وآداء معرفة المنافس عن قرب وذلك من خلال المتابعة الجيدة للمباريات الماضيه.

وقال عبد الرحيم أنه طالب من جهازة المعاون ولاعبيه غلق ملف الفوز على فريق المؤسسة العسكرية والآن علينا الاستعداد للمباراة القادمة أمام فريق طيبه صاحب المركز الأخير بلا نقاط ،والمباراة تقام على ملعب إتحاد حلوان البلد والمحدد لها الثانية ونصف عصر يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل.

واضاف عبدالرحيم قائلاً: ” لانفرط فى أى نقطة بسهولة حتى لا نبتعد عن المنافسة، والمباريات جميعها بمثابة كؤوس لا تقبل القسم على اتنين وخاصة أن فريق التعليم كانت له تجربة سابقة فى دورى القسم الثالث.

وتابع عبد الرحيم مؤكدا :” أن فريق التربيه رغم ضعف وقلة الإمكانيات المادية، إلا إنه ينافس على الصعود، آملا تحقيق الإنجاز الثانى له فى سجل حافل ببطولات و إنجازات.

وأختتم عبد الرحيم حديثه قائلا:” مازالت الفرصه قائمة لينل البطولة ورفع الكأس عاليا والميدان مفتوح من أجل مصارعة الفرق والبقاء دائما للأقوى.

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