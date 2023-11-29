عبد النبى و شولا .. رغم صعوبة المباراة حصدنا الثلاث نقاط
كتب -مسعد مجاهد
فاز فريق قليوب بقيادة أحمد عبدالنبى وشريف شولا، فوز صعب 2/1 ، على فريق هليوبوليس بقيادة مدربه شريف طلائع فى المباراة التى دارت بينهم اليوم على ملعب مركز شباب قليوب ضمن مؤجلات الإسبوع الثامن من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.
واصل أبناء قليوب عروضهم القوية بالفوز المستحق على
فريق هليوبوليس بهدفين مقابل هدف واحد ،سجل لقليوب يوسف اسلام ، مصطفى سعيد.
بهذا الفوز رفع فريق قليوب رصيده للنقطة 13 فى المركز الثالث فى ترتيب الجدول،
بينما تجمد رصيد فريق هليوبوليس عند النقطه 8 فى المركز التاسع حسب ترتيب الجدول.
وقال عبد النبى لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق هليوبوليس ونجحنا فى حصد الثلاث نقاط ،لنحافظ على المركز الثالث فى الجدول خلف البلاستيك المتصدر وطوخ الوصيف .