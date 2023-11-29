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عبد النبى و شولا .. رغم صعوبة المباراة حصدنا الثلاث نقاط

عبد النبى و شولا .. رغم صعوبة المباراة حصدنا الثلاث نقاط

كتب -مسعد مجاهد

فاز فريق قليوب بقيادة أحمد عبدالنبى وشريف شولا، فوز صعب 2/1 ، على فريق هليوبوليس بقيادة مدربه شريف طلائع فى المباراة التى دارت بينهم اليوم على ملعب مركز شباب قليوب ضمن مؤجلات الإسبوع الثامن من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.

واصل أبناء قليوب عروضهم القوية بالفوز المستحق على
فريق هليوبوليس بهدفين مقابل هدف واحد ،سجل لقليوب يوسف اسلام ، مصطفى سعيد.

بهذا الفوز رفع فريق قليوب رصيده للنقطة 13 فى المركز الثالث فى ترتيب الجدول،
بينما تجمد رصيد فريق هليوبوليس عند النقطه 8 فى المركز التاسع حسب ترتيب الجدول.

وقال عبد النبى لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق هليوبوليس ونجحنا فى حصد الثلاث نقاط ،لنحافظ على المركز الثالث فى الجدول خلف البلاستيك المتصدر وطوخ الوصيف .

وجه عبدالنبى الشكر للاعبين عقب نهاية المباراة واجتمع بهم وطالبهم بالتركيز والإلتزام بالتدريبات الجماعيه ،وطى صحيفة الفوز إستعداد لمبارتين الماظه وإسكو فى الجولة التاسعة والعاشرة فى نفس المسابقة آملين الفوز ومواصلة الانتصارات.

أشاد المدرب هانى بليه مدرب فريق قليوب بجميع اللاعبين وكان أبرزهم الحارس يوسف احمد ويوسف اسلام وعبدة عبدالله و على شيكو وبكر و شبل ، يوسف اسلام وأحمد سند .

الجدير بالذكر أن فريق قليوب سيخوض المباراة القادمة ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة ، على ملعب مركز شباب قليوب أمام نظيرة فريق الماظة صاحب المركز صاحب المركز ال11
ولديه من الرصيد 8 نقاط .

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