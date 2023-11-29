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اورانج يواصل تدريباته استعداداً لأطفيح فى القسم الثالث

اورانج يواصل تدريباته استعداداً لأطفيح فى القسم الثالث

كتب -مسعد مجاهد

واصل فريق اورانج بقيادة مدربه تامر عبدالخالق ،إستعداد التدريبات الجماعية المكثفة قبل مواجهة فريق أطفيح خارج الديار ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم.

تامر عبد الخالق.. يستعد لمبارة أطفيح بقائمة تضم 20 لاعب، سوف يعلن عنهم غدا عقب إنتهاء التمرين اليومى،و “التراى ماتش” وذلك للاطمئنان التام على سلامة وجاهزية جميع اللاعبين من أجل مواصلة النتائج الطيبة والإنتصارات المتتالية محافظا على المنافسة والإقتراب من القمة.

عقب انتهاء تمرين اليوم وفى حضور مستر هانى سمير رئيس مجلس إدارة نادى أورانج ونائبه والاستاذ محمد إمام كنوع من الدعم والتحفيز المعنوى، جمع تامر عبدالخالق الجهاز المعاون واللاعبين وأكد عليهم أهمية وخطورة المباراة بالنسبة لوضع الفريق فى الجدول وطالبهم ببذل الجهد والتركيز لنستطيع العودة بنقاط المباراة ويستمر الفريق منافسا على الصدارة

الجدير بالذكر أن فريق اورانج يخوض مباراة أطفيح وفى جعبته 17 نقطة محتل بهم مركز الوصيف ،بينما يدخل فريق أطفيح مباراة اورانج وهو فى المركز الحادى عشر برصيد 10نقاط بالتساوي مع ابو النمرس ومنشية ناصر.

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