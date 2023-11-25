4 مباريات فى الجولة الثامنة وكأس مصر يؤجل 3 مباريات فى القسم الثالث.
كتب- مسعد مجاهد
الثانيه ونصف عصر اليوم السبت الموافق
25 من شهر نوفمبر الجارى،وملاعب القاهرة والقليوبية تشهد 4 مباريات فى قمة الإثارة، ونفس الجولة تشهد تأجيل ثلاث مباريات أخرى، لمشاركة الأندية فى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس مصر.
-فى دربي القليوبية يصطدم فريق البلاستيك صاحب الصدارة برصيد 19 نقطة بقيادة أحمد عبدالغنى مع فريق بهتيم بقيادة مدربة ياسر عمر صاحب المركز الرابع برصيد 11نقطة فى مباراة يسعى فيها الطرفين لحصد الثلاث نقاط.
والمباراة الثانية تعتبر دربى آخر يجمع بين فريق القناطر بقيادة مدربه اسماعيل ضم ضم صاحب المركز السابع برصيد 10 نقاط وفريق بطا متزيل المجموعة برصيد 3 نقاط بقيادة مدربه محمد مصلحي
أما فريق بنها صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطه بقيادة محسن عبدالمحسن يحل ضيفا على فريق الطيران صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطه فى أول قيادة فنيه لعمرو أبو الحسن وجهازة المعاون بعد رحيل المدير الفني محمد شعراوى عن الطيران.
واخر لقاءات الجولة الثامنه فريق الماظة صاحب الأرض والجمهور ، والمركز العاشر برصيد8 نقاط يلتقى بفريق المطرية بقيادة عبدالحميد ميدو صاحب المركز المركز الثامن برصيد 9 نقاط وكلاهما مستعد لحصد نقاط المباراة.
على أن يتم تأجل ال3 مباريات المتبقيه بسبب مشاركة الأندية فى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس مصر.
والمباريات كالتالى:
البلاستيك * بهتيم
القناطر * بطا