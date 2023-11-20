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ابو الحسن مديرا فنيا للطيران والإدارة تعتمد جهازة المعاون

ابو الحسن مديرا فنيا للطيران والإدارة تعتمد جهازة المعاون

كتب -مسعد مجاهد

اعتمد مجلس إدارة نادى الطيران برئاسة هشام الشورى خلال اجتماع اليوم قرار تعيين عمرو أبو الحسن لتولى مهام القيادة الفنيه لفريق الكرة الأول لنادى الطيران خلفا للمدير الفني محمد شعراوى

عقب اجتماع مجلس الإدارة إعتمد المجلس قرار أبو الحسن ،ورحب عمرو أبو الحسن بتولية منصب المدير الفنى لفريق الطيران

أتاح المجلس الحرية الكاملة لأبو الحسن فى اختيار جهازه المعاون، وبالفعل قدم المدير الفنى الجديد قائمة بأسماء الجهاز المعاون وتم اعتمادها من قبل المجلس، ليبدأ أبو الحسن اول خطوات عمله رسميا فى تمام الثانية عصر اليوم الاثنين الموافق
20-11-2023.

آملين تعديل أوضاع الفريق فى ترتيب الجدول من أجل المنافسة وتحقيق حلم الصعود وذلك نظرا لخبرات وتجارب ابو الحسن الكبيرة فى مجموعة القاهرة والقليوبية.

الجدير بالذكر أن المدرب عمرو أبو الحسن سبق له العمل فى القسم الثالث مع البلاستيك ضمن جهاز تامر عبدالخالق، ثم الدورى الممتاز مدربا عام لفريق سيراميكا كليوباترا مع المدير الفنى هيثم شعبان .

قائمة الطيران تضم كلا من :

الصباحى مشرف عام ع الكرة
عمرو أبو الحسن مدير فنى
محمد عباس مدرب عام
محمد شعبان مدرب
محمد بلال مخطط أحمال
على محسن مدرب حراس
محمد عبد العزيز مدير إدارى
وليد صفوت إدارى
على عبد الونيس اخصائي
وليد ابو العنين منسق اعلامي
مصطفى غريب مهمات

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