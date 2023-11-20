ابو الحسن مديرا فنيا للطيران والإدارة تعتمد جهازة المعاون

الهجان بقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية

هيئة ميناء دمياط تستقبل 14سفينةً ومغادرة 2 قطار بحمولة 2442 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا

عاجل .. الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأزمة في غزة