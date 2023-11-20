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ابو الحسن مديرا فنيا للطيران والإدارة تعتمد جهازة المعاون
ابو الحسن مديرا فنيا للطيران والإدارة تعتمد جهازة المعاون
كتب -مسعد مجاهد
اعتمد مجلس إدارة نادى الطيران برئاسة هشام الشورى خلال اجتماع اليوم قرار تعيين عمرو أبو الحسن لتولى مهام القيادة الفنيه لفريق الكرة الأول لنادى الطيران خلفا للمدير الفني محمد شعراوى
عقب اجتماع مجلس الإدارة إعتمد المجلس قرار أبو الحسن ،ورحب عمرو أبو الحسن بتولية منصب المدير الفنى لفريق الطيران
أتاح المجلس الحرية الكاملة لأبو الحسن فى اختيار جهازه المعاون، وبالفعل قدم المدير الفنى الجديد قائمة بأسماء الجهاز المعاون وتم اعتمادها من قبل المجلس، ليبدأ أبو الحسن اول خطوات عمله رسميا فى تمام الثانية عصر اليوم الاثنين الموافق
20-11-2023.