إصدار جديد للقاضي الجليل ورئيس محكمة
هنا نابل/ الجمهورية التونسية
إصدار جديد للقاضي الجليل ورئيس محكمة
التعقيب سابقا الأستاذ محمد اللجمي
المتابعة بقلمالمعز غني
أنتظم مساء أمس الجمعة 17 نوفمبر 2023 بدار الثقافة بنابل لقاء مع مجالس الكتاب الذي يهتم بالشأن الثقافي وتقديم آخر الإصدارات الأدبية والتعريف بالكُتاب والأدباء التونسيين في مدينة نابل عاصمة الوطن القبلي ، حيث كان لنا لقاء بقاعة الإجتماعات بدار الثقافة نابل مع حفل تقديم الإصدار الجديد للقاضي الجليل ورئيس محكمة التعقيب سابقا إبن مدينة نابل الأستاذ محمد اللجمي والذي يحمل عنوان “صفحات من درب الفتي” وتم إفتتاح الجلسة من قبل السيدة الفاضلة حنان الزياني مديرة دار الثقافة نابل التي تفضلت مشكورة بالتعريف بالأستاذ محمد اللجمي ثم تلاها السيد فوزي الفري صديقه الحميم والخبير لدى المحاكم التونسية تقديم سيرة الذاتية للمحتفى به، إثر ذلك تم تقديم الإصدار الجديد “صفحات من درب الفتي” من طرف الكاتب الأستاذ محمد اللجمي وتلاه إثر ذلك حوار ونقاش من طرف الحضور الكريم الذين كانوا من نخبة النخبة المثقفة بجهة نابل إلى جانب عدد من النشطاء صلب المجتمع المدني وزملاء القاضي الجليل من حكام تحقيق ورؤساء دوائر بعدد من المحاكم بدائرة
الإستئناف بنابل والسادة المحامين .
لقد دار اللقاء في أجواء طيبة حميمية مفعمة بالفخر لتكريم المؤسسة أحد أبناء مدينة نابل الذين خدموا البلاد في فترة التأسيس في مجال القضاء وتحملوا مسؤوليات متقدمة في الدولة التونسية إلى جانب إكتشاف والتدقيق في الجانب الإنساني الذي حمله القاضي السابق والكاتب السيد محمد اللجمي طيلة مسيرته والتي دفعته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكتابة هذا الإصدار في مجال أدبي مخالف لما دأب عليه وهو مجال القانون . ودار اللقاء بحضور أعضاء جمعية رؤى فنية وثقافية بنابل وجمعية نادي نابل ونادي سيدي المحرصي إلى جانب أفراد عائلة وأصدقاء الكاتب ممثلين عن دار النشر نقوش عربية.
فتحية شكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في برمجة هذا اللقاء والذي أعتبره من ناحيتي الشخصية تكريم وإعتراف بالجميل لهذا الرجل الخلوق والمتواضع أستاذي
ورئيسي في العمل محمد اللجمي الذي أكن له كل الإحترام والتقدير.