صعود لاعبي مركز شباب منيل شيحة لبطولة الجمهورية الكاراتيه

صفعة للمخالفين من محافظة الجبزة : إزالة تعديات علي الاراضي الزراعية بمساحه ١٢ فدان بمركز ومدينة ابو النمرس

غتت” و”ميح” و”ترالالى” من الفرعونية للعامية