صعود لاعبي مركز شباب منيل شيحة لبطولة الجمهورية الكاراتيه
متابعة / صابر محجوب
تأهل لاعبي مركز شباب منيل شيحة لبطولة الجمهورية الكاراتيه وانضمامهم لمنتخب مصر بالمراحل السنية تحت 17سنة اللاعبة زينا محمد ابراهيم وزن 59كيلو والمرحلة السنية 18سنة اللاعب يوسف عبد الرؤوف محمد وزن 76 كيلو واللاعب سعيد تامر سعيد وزن 61 كيلو .
كما حصل اللاعبين على 11ميدالية ذهبية مركز أول
وهم .
اللاعبة حنين جمال حافظ ، اللاعبة منار محمد محمد
،اللاعبة جنا محمود احمد سالم ، اللاعبة امنيه محمد عبد العظيم
، اللاعبة فاطمه محمد اسماعيل
، اللاعبة بسمله عبدالرحمن حافظ
، اللاعبة تقوي مصطفي محمود
، اللاعبة روضه محمد جميل
، اللاعبة احمد محمود احمد سالم
، اللاعبة احمد محمد اسماعيل
، اللاعبة امنيه محمد عبد العظيم
و 10 ميداليات فضية مركز ثانى وهم
اللاعب محمد عبد الرحمن حافظ ، اللاعبة حنين جمال حافظ ، اللاعب زياد جمال حافظ ، اللاعب فاطمه محمد اسماعيل ، اللاعب صالح منصور ، اللاعب رقيه محمد ابراهيم ، اللاعب تقوي مصطفي محمود ، اللاعبة لما شعبان ،اللاعبة ندي سيد ،
اللاعب سعيد محمود احمد سالم.
و 23 ميداليه برونزية مركز ثالث وهم
اللاعب غازي عزت غازي ، اللاعبة نيره حلمي ، اللاعبة
فاطمه محمد محمد ،اللاعب
سيد عابد ،
اللاعب ادهم سيد ، اللاعب
سلمي محمد جميل ، اللاعبة
سلمي شعبان ، اللاعب
يوسف محمود نادي ،اللاعب
محمد محمود نادي ،اللاعب
يوسف محمد محمد، اللاعب
زياد جمال حافظ ، اللاعبة
جنا محمود احمد ، اللاعبة
بسمله عبد الرحمن ، اللاعبة
لما شعبان ،اللاعب
احمد محمود احمد ،اللاعب
احمد محمد اسماعيل ،اللاعب
انس محمد سعيد ، اللاعب
سعيد محمود احمد ،اللاعبة
هيام هشام ،اللاعب
محمد جمال حافظ، اللاعبة
فاطمه هشام ، اللاعبة
دانا فهمي ،اللاعب ياسين ربيع
تحت قيادة المدير الفني للفريق الكابتن / احمد حسن عبد الله حمزه
ألف مبروك للاعبين