جهاز شؤون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على (375) مكمورة فحم بمركز بلبيس

الشرقية/مرفت عبدالقادر احمد

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي احدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة ، فضلاً عن تشديد الرقابة على المقالب العمومية وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة نوبات تلوث الهواء ، لافتاً الى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس ووحدتى غيته والزوامل والحماية المدنية وذلك لتنفيذ 30 حملة للتفتيش المفاجئ على (22 مسبك -66 فاخورة – 375 مكمورة فحم نباتي -36 مصنع طوب ) بمركز بلبيس للتأكد من توقفهم عن العمل طبقاً لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 /2023 وحتى 30 /11 /2023 ، كما تم المرور على عدد (32) مصنع بمدينة العاشر من رمضان للتأكد من التزامهم بالمعايير والإشتراطات البيئية.

واسفرت الحملة على ضبط عدد (22) مكمورة بقريتى الزوامل وغيتة تقوم بالحرق ، فتم الإستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه أصحاب المكامير المخالفة.

وأضاف الحصرى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمخلفات بديوان عام المحافظة لتنفيذ 35 زيارة للمرور على عدد (15) مقلب ونقطة ومحطات وسيطة بنطاق المحافظة للتأكد من عدم وجود انبعاثات من هذه المقالب تلوث الهواء وتضر بصحة الإنسان ، وتبين من الزيارة وجود اشتعال ذاتى بإحدى المقالب فتم الإطفاء و السيطرة الفورية على الحريق .