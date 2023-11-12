موسيمانى يمنح لاعبى اورانج راحة 24 ساعة مكافأة الفوز على بشتيل
كتب- مسعد مجاهد
منح تامر عبد الخالق المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادى أورانج لاعبي الفريق راحة مدتها 24 ساعة ثم يستأنف التدريبات الجماعية ظهر غدا الإثنين قبل مواجهة فريق البنك الأهلى فى المباراة الوديه التى تجمع بينهم فى تمام الساعة الثانية عصر يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لفريق صول فى دورى القسم الثالث.
قرر تامر عبد الخالق موسيمانى الدرجة التالته منح الجهاز الفنى واللاعبين راحة ليوم واحد بعد الجهد المبذول خلال الإسبوع الماضى كمكافأة للفوز على فريق بشتيل على ملعبه ووسط جمهوره والحصول على ثلاث نقاط غاليه تكاد هى الأهم خلال الستة أسابيع الماضية .
وطالب الفهد الأسمر من الجهاز واللاعبين التركيز والإلتزام بذل الجهد والتعب خلال الفترة المقبلة للسعي وراء الإنتصارات ،كما قدم الشكر لمجلس الإدارة بقيادة مستر هانى سمير ونائبه محمد إمام المستشار القانوني للشركه، على
حرصهم الدائم بمتابعة أحوال فريق الكرة الأول والجهاز المعاون وتقديم الدعم المادي والمعنوي بصفة مستمرة من أجل تحقيق الحلم واعلاء شأن المنظومة الأورانجية.
الجدير بالذكر أن فريق اورانج خاص 6 مباريات فى مسابقة دورى القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليها
منطقة الجيزه لكرة القدم والتى فاز فيها بأربعة مباريات وتعادل فى مباراة وهزم فى مباراة ولديه 13 نقطة فى المركز الثانى بترتيب الجدول بفارق نقطة واحدة عن فريق الإعلاميين المتصدر .