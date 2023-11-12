“غتت” و”ميح” و”ترالالى” من الفرعونية للعامية …
كلمات مصرية قديمة نستخدمها حتى الآن ..
كتب دكتور / ياسر أيوب ثابت
لغتنا العامية التى نتعامل بها فى حياتنا اليومية تضم الكثيرمن الكلمات الفرعونية ونحن لانعى ولا نتهتم بذلك ، ولكن نستخدمها فى مواقفنا اليومية وتكاد تلازمنا ونقولها يوميا دون أن نعلم أن أجددنا المصريين القدماء كانوا يستخدمونها نفس استخدامنا الحالى فى مواقف الخوف أو الفرح أو التهديد أحيانا .
تتعدد هذه الكلمات ولكن جمعنا أشهرها وأصلها فى النطق القديم …
كلمة( مم) وهى فى الاصل (موم) ومعناها كل أو تناول طعامك.
وامبو هى فى الاصل (امبمو) وبمعنى اشرب ، كما تعلمنا من امهاتنا، كلمة (واوا ) معناها فى الهيروغليفية ألم او وجع ، وكلمة ” كخ ” معناها قذارة و”تاتا “خطى العتبة تاتا معناها الهيروغليفى امشى .
وهناك كلمة “نونو” وتعنى الطفل الصغير.
كلمة “مكحكح” وتعنى الشيخ العجوز الكهل والمسن.
كلمة (بخ) كلمة فرعونية (بيخ) ومعناها عفريت و(بعبع) وهو جن كان يستعمله القدماء فى أعمال السحر أسمه بوبو .
كلمة “بطح” أصلها “بتح” وهى كلمة فرعونية وتعنى الضرب على الرأس .
نحن نقول دائما عندما يطرق أحد الباب لكى نعرف من يطرقه نسأله مين اللى بيخبط وكلمة (مين) كلمة هيروغليفية التى تعنى شخص مجهول.
و(السخام) أى النجاسة .. و (هوبا) يعنى قم أو انهض كما اننا ننادى على القط باسمها الفرعونى (بس) وهناك كلمات تطورت مع الزمن ولكن بقى معناها الذى يؤكد على خلود النطق الفرعونى الذى توارثناه على مر العصور ، لذلك نجد ايضا بعض مسميات المهن من اللغة الهيروغليفية مثلما نطلق على الكبابجى (حاتى) وإسم اللحمة الهيروغليفى هو (حات) والعظم اسمه( بات) والبعض لايزال يقول انه كان جعان و(نزل على الاكل حتتك بتتك) أى أنه لم يفرق بين اللحم والعظم.
ومن الكلمات التى تستخدم في السب والتحقير كلمة “بقف “وهو جلد النعجة ووصف الشخص التافه بأنه “مهياص” وهى مكونة من لفظين: مه بمعنى يملأ ويص بمعنى التسرع والشطط .
وقد تقول الام لأبنها على سبيل المداعبة جاك (اوا) كلمة( اوا) ومعناها الويل والحسرة .
ويا مطرة (رخى رخى) وهى الكلمة (رخ) فرعونية ومعناها ينزل .
ونقول (كانى ومانى) أى السمن والعسل، أما دكان الزلبانى فهو صانع الفطير ..
وهناك مقولة أخويا هايص وأنا لايص و(الليص) هو الطين ويعنى أن أحواله مطينة وفى طعامنا نقول الفول (المدمس) ومدمس فرعونية اصل وهى (متمس) اى المدفون .
أما(البيصارة) اصلها الفرعونى (بيصورو) ومعناه الفول المطبوخ.
العيش(باش) خلاص كلمة باش كلمة بالطبع ليست عربية ولكن فرعونية ومعناها لان او طرى.
ديه اشياء (ياما) كلمة ياما هى كلمة (اما) ومعناها الكثير.
والجو (صهد) كلمة فرعونية ومعناها لهيب.
النهاردة الكل (هبأ) من البيت كلمة هبأ أصلا هى الكلمة الفرعونية (هبق) ومعناها المشى الكثير أو الجرى .
يا محمد (ها) عايز أيه؟ كلمة ها ده أصلا فرعونية (اها) ومعناها نعم.