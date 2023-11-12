عشرات الأسر يستغيثون بالمسؤولين لعدم طردهم من منازلهم بكفر غطاطي بالهرم

كشف المستشار أحمد الحوت، تفاصيل طرد 50 أسرة من منازلهم بكفر غطاطي بالهرم، موضحا أن مجموعة من الأسر القاطنة بكفر غطاطي منذ أكثر من 90 سنة يتعرض للطرد من منازلهم من قبل حي الهرم.

وتابع “الحوت” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الحدث اليوم” أن هذه الأسر هم ورثة إبراهيم الصعيدي، وقاموا بتقنين الأرض التي يقيمون عليها من قبل الإصلاح الزراعي، ودفعوا جميع الرسوم الخاصة بالتقنين ورسوم الشراء.

وأشار إلى أن الأسر المتضررة لجؤوا للقضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا والتي قضت بأحقيتهم في تقنين الأرض، وقامت وزارة الزراعة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، لافتا إلى أننا تفاجئنا بقيام حي الهرم بإزالة جزء من الأرض، ومحاولة إزالة باقي المنازل القاطن بداخلها عشرات الأسر.

وتابع: “خاطبنا رئيس الحي وتم إخطارنا باستمرارهم في الإزالة، وعدم مراعاة الحكم النهائي بملكية الأهالي لهذه الأرض، ضاربا بحكم الإدارية العليا عرض الحائط”، مناشدا المسؤولين بسرعة التدخل لإنقاذ عشرات الأسر من التشرد.