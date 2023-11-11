إطلاق مبادرة المستوي المليوني الثاني لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الأفريقية
كتبت/مرفت عبدالقادر احمد
وزير الشباب والرياضة يوقع على تنفيذ مبادرة المستوى المليوني الثاني للوصول الي تأهيل ٣٠٠ مليون شاب أفريقي بحلول ٢٠٣٠
د. أشرف صبحي: ٢٠٠ مشارك اليوم في فاعلية “المهارات وتوظيف الشباب “
د. أشرف صبحي: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير الشباب الافريقي لتحسين مستوي الحياة.. مصر ثالث الدول الأفريقية التي تطلق المبادرة*
الوزارة تضع كافة إمكانياتها للارتقاء بالشباب الأفريقي وإتاحة جميع الفرص لفتح اسواق عمل للشباب في جميع البلدان الافريقية
أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيده برودنس نجوينا مديرية المرأة والنوع الاجتماعي والشباب بمفوضية الاتحاد الافريقي، مبادرة المستوي المليون التالي“ 1 Million Next Level” لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الافريقية، في إطار يوم الشباب الأفريقي، وتفعيلا لتوصيات اجتماع وزراء الشباب والرياضة الافارقة بإثيوبيا خلال العام الحالي .
في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الشباب الافريقي هم الثروة الحقيقية لذا فإن القيادة السياسية المصرية تعمل علي تطويرها للاستفادة منها لتحسين مستوي الحياة في كافة النواحي في قارة افريقيا وهو ما ظهر بقوة في اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بالشباب وحرصه الدائم علي التعاون مع كافة رؤساء الدول الافريقية للتعاون في دعم وتطوير الشباب الافريقي.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع كافة امكانياتها للارتقاء بالشباب الافريقي واتاحة جميع الفرص للتعليم والتوظيف وريادة الاعمال لفتح اسواق العمل للشباب في كافة الدول الافريقية.
وأكد وزير الشباب والرياضة ان مبادرة المليون في نسختها الأولى استهدفت الوصول الي مليون شاب أفريقي بحلول ٢٠٢١ وحققت نجاح باهر بوصولها الي اكثر من ٨ مليون شاب، مؤكدا أن هذه النسخة تستهدف الوصول إلى ٣٠٠ مليون شاب بحلول عام ٢٠٣٠.