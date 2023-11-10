معلم بالقليوبية يلتحق بمبادرة رئيس الجمهورية لاعداد 1000 قائد على مستوى الجمهورية
قال المهندس المعلم كريم الشاعر أنه حصل على الدبلومة المهنية فى القيادة التربوية والأمن القومى من داخل الكلية الحربية وهو الان خريجي الدفعة رقم 1 معلمين والممثل الوحيد للتعليم الفنى لمحافظة القليوبية
واشار كريم الشاعر إلى أنه حقق العديد من الإنجازات تحت قيادة سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وأنه تم الإشادة به وتكريمه باعتباره نموذج مضيء للمعلم الشاب المجتهد و موهبة تستحق الاشادة حيث استطاع في فترة قصيرة من مسيرتة التعليمية التى بدأت عام 2006 معلما بالاجر ثم عام 2009 معلما بالتعاقد الى ان تم تعينه عام 2011 حتى تاريخه .
واستطاع ان يكون اصغر عضو لجنة نقابية منتخب داخل المحافظة عام 2014 وفاز بأعلى الاصوات في انتخابات نقابة المعلمين بشرق شبرا الخيمة التعليمية ، وكان من اوائل المنسقين الاعلامين المكلفين داخل الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية فترة ولاية الدكتور محمود ابو النصر وزيرا للتربية والتعليم .
كما حصل كريم الشاعر على العديد من الدورات التدريبية والتكريمات المختلفة من وزارة التربية والتعليم والمديرية بالقليوبية و الادارة التعليمية ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء والاباء و المنظمة المتحدة لحقوق الانسان وجهات اخرى عديدة مهتمه بالتعليم مما دعم ذلك ترشيحه لوظيفة معاون وزير من القيادات الشبابية في التعليم عام 2016 فترة ولاية الدكتور هلال الشربيني ، وبعد ان حصل على دورة مهارات القيادة المدرسية واجتاز مقابلة القيادات
بالمديرية صدر له امر تنفيذى عام 2019 وكيلا لاكبر مدرسة صناعية داخل ادارة غرب شبرا الخيمة التعليمية مدرسة شبرا الجديدة ، سطع نجمه في سماء الادارة و المدرسة مما دفع المديرية لاحتياجها لقيادات نشيطة و فعالة بان تصدر له امر تنفيذى عام 2021 بتكليفه مديرا لاكبر مدرسة صناعية داخل ادارة شرق شبرا الخيمة التعليمية مدرسة بهتيم الصناعية ، و في عام 2023 اجتاز جميع مقابلات لجنة اختيار القيادات بالادارة ثم المديرية كما انه اجتاز جميع اختبارات الكلية الحربية الطبية والرياضية والنفسية وكشف الهيئة واختير ضمن القيادات الشابة التى التحقت بمبادرة رئيس الجمهورية لاعداد 1000 قائد على مستوى الجمهورية من شباب التعليم لتولى مناصب قيادية و التى عقدت بالأكاديمية العسكرية المصرية وحصل على الدبلومة المهنية فى القيادة التربوية والأمن القومى من داخل الكلية الحربية وهو الان خريجي الدفعة رقم 1 معلمين والممثل الوحيد للتعليم الفنى لمحافظة القليوبية في هذه المبادرة الرئاسية .