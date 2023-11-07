غيابات بالجملة بنادي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز غدا

كتب ضياء درويش

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إن الرباعي محمد عبد الغني وعمر جابر ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري سيغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر بسبب الإصابات المختلفة.

وأكد المصدر أن محمد يعاني من عبد الغني إصابة عبارة عن كدمة قوية في العضلة الخلفية، في حين يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الضامة.

وأشار المصدر أن التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين لا يزال مصطفى شلبي يعاني من الإصابة بكدمة قوية في القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.