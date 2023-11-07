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طلاب البساتين يتنافسون بقوة في مسابقة إلقاء الشعر

طلاب البساتين يتنافسون بقوة في مسابقة إلقاء الشعر

كتب : فاروق الحضري .. القاهرة

في يوم جميل تسوده البهجة والسعادة تحت رعاية الأستاذ : نبيل محمود مدير إدارة البساتين التعليمية .. محافظة القاهرة .. أقام توجيه التربية المسرحية مسابقة إلقاءالشعر بمدرسة زهور الياسمين الخاصة لغات وكان التنافس شديدا بين طلاب المدارس الذين قدموا أفضل ماعندهم من إبداع وتألق بإلقاء قصائد شعر باللغة العربية الفصحى لكبار الشعراء في جو من الحيادية والشفافية وقد أشرف على المسابقة الأستاذة : إيمان شحاتة مدير إدارة الخدمات التربوية والأستاذة : أميرة أحمد السيد موجه أول المسرح والأستاذة : نهلة محمد أحمد موجه مسرح و الأستاذة : غادة سمير موجه اللغة العربية.. وقد حرصت لجنة التقييم على اختيار الطلاب بدقة ليمثلوا الإدارة على مستوي المديرية و الجمهورية و في نهاية المنافسة قدم الجميع الشكر لقيادات مدرسة زهور الياسمين الخاصة لغات على حسن الاستقبال و الضيافة .

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