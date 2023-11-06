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عاجل .. الرئيس الإيراني يزور السعودية لبحث الحرب على غزة

عاجل .. الرئيس الإيراني يزور السعودية لبحث الحرب على غزة

يعتزم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارة العاصمة السعودية الرياض الأحد المقبل، للمشاركة في اجتماع رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي الخاص بمناقشة الحرب على غزة.

وخلال الأسابيع الماضية، أجرى رئيسي، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن محمد بن سلمان أكد أن “المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، لوقف أعمال التصعيد الجاري”، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الاتصال ناقش “ضرورة إنهاء جرائم الحرب ضد فلسطين”.

ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

 

وكالات

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