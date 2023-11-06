تكريم المدرسين والمدرسات المثاليين بمدرسة السيده عائشه أم المؤمنين
متابعة سيد العايق القليوبية
جريدة موقع التايم المصرية
قام الأستاذ ياسر عبدالله مدير مدرسة السيدة عائشة ام المؤمنين للبنات التابعه لاداره شرق التعليميه
بتكريم المدرسين والمدرسات المثالى خلال شهر أكتوبر عام (2023). كل من الساده الآتى أسمائهم
الأستاذ عمرو البسيونى مدرس اللغة الفرنسيه وعضو لجنة جدول
والأستاذة شيماء عبد الفتاح مدرسة فلسفة وعضو لجنة الجدول
والأستاذه / مروه طارق منسقة المدرسة الإعلامى
والأستاذ شريف عبد الهادى مدرس لغه عربية ومرشد تعليمى
والأستاذ / محمد أحمد مدرس صحافة
و الأستاذ أشرف رشدى مدرس لغة عربية ووكيل شئون الطلاب
والأستاذة عايدة تربية إجتماعية ومسئولة التعليم الذكى
و الأستاذه/ نجاة عبد الفتاح وكيلة شئون عاملين
والأستاذ محمود سعيد أمين مرافق
إلى كل من كان له جهد فى هذا الصرح الغالى إلى كل قلب حمل الخير وأعلنه إلى كل إنسان أبدع بكل معاني الإبداع إلى من تميّز بأخلاقه وسلوكه وتعامله إلى كل من كان قدوة ونوراً وضاءً بهذا الصرح ،
وأكد مدير المدرسة أن الإدارة الحديثة تنطلق دائما من إهتمامها بالعنصر البشرى وأن ما حققه بالمدرسه من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة وإجتهاد المدرسين والمدرسات وتحملهم المسئولية على أكمل وجه فى خدمة أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بالمدرسه.
وأضاف عبد الله ، أن التكريم معلم المثالى سيكون شهريا وبشكل دورى ليكون حافز لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإرضاء الأهالى بالمدرسه فى مستوى الخدمات و الإرتقاء بمستوى الخدمات بالمدرسه.
وفي نهاية اللقاء ..ربما لا تُسعفنى الكلمات في قول كلمة الحق فيكم فأنتم نعم الموظفون وأنتم خيرة الخيره ولولا جهودكم لما تمكنا من مواصلة النجاح ولما تمكنا من وضع مؤسستنا على خارطة النجاح بفترة قياسية فشكرا لكم جميعا ملء الأرض حبا وكرما .
أفضل معلم فى شهر أكتوبر حرصا منا على تقديم الحافز المعنوى لإضافة روح المنافسة وحب العمل
تحت رعاية
الدكتورة الفاضله / سماح إبراهيم
مديره بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية
والأستاذ الفاضل/ سعيد ندا سعيد
وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
والأستاذه الفاضله / عزه فتحى
المديره العام للإداره التعليمية بشرق شبرا الخيمه
والأستاذه/ الفاضله ميرفت عبد العال
مديرة التعليم الثانوى
تحت إشراف
السيد الأستاذ/ ياسر عبدالله
والأستاذ/ أشرف رشدى وكيل مدرسة السيده عائشه أم المؤمنين الثانويه للبنات
مدير المدرسة السيده عائشة أم المؤمنين للبنات
الإدارة التعليمية بشرق شبرا الخيمه
وقامت بالتصوير المنسقه الإعلاميه بالمدرسه الأستاذه/ مروه طارق
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