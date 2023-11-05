*وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يشهدان اللقاء الحواري لشباب القليوبية تحت شعار ” ما بين حلم تحقق وأمل منشود”*

*حضور شبابي لأكثر من 1500 شاب وفتاة والقيادات التنفيذية ونواب المحافظة*

*د: اشرف صبحى : الشباب المصري يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية*

*وزير الشباب والرياضة: نسعى جاهدين لتنمية وتمكين الشباب بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة*

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ولفيف من نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية والقيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة والمحافظة ، فعاليات اللقاء الحوارى لشباب القليوبية والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت شعار “مابين حلم تحقق وأمل منشود” والذى أقيم مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر الجاري بنادى سيتى كلوب بنها بحضور 1500 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب. وأعضاء الكيانات الشبابية وأعضاء المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة.

وفى كلمته أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، عن بالغ سعادته بتواجده وسط هذا الحشد من شباب القليوبية ، مؤكدا أن الشباب المصري فى السنوات الاخيرة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بشكل متواصل لتنمية وبناء الشخصية المصرية وتمكين ودعم الشباب فى كافة المجالات من خلال حزم من البرامج والأنشطة المتنوعة التى تستهدف تنمية وصقل مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالاضافة الى تمكين الشباب من خلاى برامج التعليم المدنى والتثقيف السياسي .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية هى دولة الشباب باعتبار أن نسبه تعداد الشباب يمثل النسبة الأكبر من التعداد السكانى لجمهورية مصر العربية، وفى هذا الصدد عملت وزارة الشباب والرياضة على توفير كافة الامكانيات وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتوسع فى انشاء مراكز الشباب وتطوير الأندية الرياضية لتسع اكبر عدد ممكن من المترددين ولضمان تقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة تليق بالمواطن المصري وتتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030

وأشار الدكتور أشرف صبحى ، أن اللقاءات الحوارية للشباب يتم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بهدف الاستماع لاراء الشباب والعمل على تحقيق طموحاتهم وامالهم والاستفادة من الأفكار البناءة المطروحة بهدف دعم الشباب بالاضافة للتعريف بالجهود التى تبذلها الدولة وتسليط الضوء على النماذج الشبابية الناجحة والرائدة فى كافة المجالات الرياضية والشبابية والاجتماعية، حيث تتبنى وزارة الشباب والرياضة فكرة الكيانات الشبابية وتدعمها بشكل كبير لتنفيذ خطط البرامج لكل كيان شبابي فى إطار دعم الدولة المصرية للشباب ، وتنفيذالمبادرات الشبابية المجتمعية بالاضافة للبرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب وممارسة العمل السياسي من خلال نماذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ والشعب البرلمانية للنشئ والشباب بالاضافة لتمكين الشباب من خلال مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات البرمجة والتحول الرقمى فضلا عن برامج التنمية الرياضيةوبرامج وأنشطة قادرون باختلاف بجميع المحافظات ومشروعات اكتشاف المواهب الرياضية والمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبي ، مما كان له الأثر فى تحقيق نتائج على المستوى الرياضى والشبابي وتمثيل مصر فى كافة المحافل الدولية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية .

وفى كلمته رحب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، بالدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونواب محافظة القليوبية والحضور الكريم من شباب القليوبية ، مثنيا على مجهودات وزارة الشباب والرياضة ، لاسيما فى مشروعات الطرح الاستثماري وتطوير ورفع كفاءة المنشات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة بالاضافة لحزمة البرامج التنموية والانشطة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لدعم وتمكين النشئ والشباب على مستوى المحافظة .

وأضاف محافظ القليوبية أن الدولة المصريه تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير مستقبل أفضل لابنائها فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه الدولة ، فنجد قطار التنمية يصل لكل شبر فى مصر من مشروعات قومية عملاقة فى كافة القطاعات والتى تشمل البنية التحتية من الصرف الصحى ومياه الشرب وقطاع الكهرباء والغاز الطبيعى بالاضافة للمدن الجديدة والمشروع القومى حياة كريمه الذى يعتبر بمثابة أكبر مشروع تنموى خلال القرن الحالى.

وفى ذات السياق قدم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، عرض لانجازات وزارة الشباب والرياضة داخل محافظة القليوبية والانجازات التى تم تحقيقها فى جميع الملفات الخاصة بمجال الشباب والرياضة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة ، مؤكدا ان ماتشهده وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها وان ماتقدمه الدولة من برامج ودعم للشباب متمثله فى وزارة الشباب والرياضة يعد طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية فى تطوير العمل داخل وزارة الشباب والرياضة .

واختتم اللقاء الحواري ، بعرض نماذج رياضية ناجحة من أبناء محافظة القليوبية ثم توجيه أسئلة واستفسارات من الكيانات الشبابية واعضاء مراكز الشباب والاعلاميين والصحفبين للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، ودارت الأسئلة حول دور الوزارة فى دعم الكيانات الشبابية خلال المرحلة القادمة ، رؤية الوزارة حول إمكانية استخدام التصويت الالكتروني والخدمات الالكترونية فى حجز المدن الشبابية وعمل عضويات بمراكز الشباب والأندية، وماهو وجه الاستفادة من الانضمام للكيانات الشبابية وماهى الملفات التى يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة .

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والنائب عاطف ناصر امين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية ، النائب اللواء مجدى سيف ، النائب محمد الطوخى ، النائب عربي فؤاد ، النائب عزيز سابق ، النائب الدكتور إبراهيم عويس ، النائب الدكتور نصيف حفناوى ، النائب مدحت الكمار، النائب عادل عامر ، النائب سمير صبحى، النائب أشرف عطيه، النائب مصطفى النفيلى ، النائب عمرو درويش ، النائب ابوسريع أمام، والمحاسب محمد مرعى رئيس مجلس مدينه بنها ، والدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة ، محمود شعبان معاون المدير العام ومدير المركز الاعلامى بالمديرية ونخبة من الصحفيين والاعلاميين ومديري الادارات بالمديرية وادارات الشباب على مستوى المحافظة