ياسر عمر يعيد ترتيب أوراقه ويهزم هليوبوليس بهدفين عامر و أسامه.
كتب -مسعد مجاهد
نجح ياسر عمر المدير الفنى لفريق الكرة الأول لنادى بهتيم فى الفوز على فريق هليوبوليس بهدفين مقابل لاشيء فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على ملعب بهتيم ضمن مباريات الجولة الخمسه من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.
أعاد ياسر عمر ترتيب أوراقه سريعا بعد الهزيمة أما فريق هليوبوليس فى الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس مصر بهدف دون رد وتمكن من الفوز بهدفين احرزهما أحمد عامر وأحمد اسامه.
بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق بهتيم إلى النقطه 9 فى
المركز التالت بتساوي مع بنها وقليوب فى نفس عدد النقاط .
عقب انتهاء المباراة.
عبر ياسر عمر عن سعادته البالغة وفرحتة الكبيره بالفوز والأداء الجماعى وانتشار اللاعبين داخل الملعب وتنفيذ تعليمات المدير الفنى وطالب ووجه الشكر للجهاز واللاعبين وطالبهم بالمزيد من الانتصارات والمنافسة من أجل فرحة أبناء بهتيم المخلصين
كما أشاد ياسر عمر بمستوى وآداء إسلام حنيش وعبدالله سيراميكا و أحمد عامر وأحمد أسامه وأكد أنهم رجال وعلى قدر المسئولية ونجحوا فى المهمة بشكل راقى ومتميز وتمكنوا من رسم البسمه على وجوة جمهور بهتيم العظيم