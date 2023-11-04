سبورتعاجل

ياسر عمر يعيد ترتيب أوراقه ويهزم هليوبوليس بهدفين عامر و أسامه

ياسر عمر يعيد ترتيب أوراقه ويهزم هليوبوليس بهدفين عامر و أسامه.

كتب -مسعد مجاهد

نجح ياسر عمر المدير الفنى لفريق الكرة الأول لنادى بهتيم فى الفوز على فريق هليوبوليس بهدفين مقابل لاشيء فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على ملعب بهتيم ضمن مباريات الجولة الخمسه من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.

أعاد ياسر عمر ترتيب أوراقه سريعا بعد الهزيمة أما فريق هليوبوليس فى الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس مصر بهدف دون رد وتمكن من الفوز بهدفين احرزهما أحمد عامر وأحمد اسامه.

بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق بهتيم إلى النقطه 9 فى
المركز التالت بتساوي مع بنها وقليوب فى نفس عدد النقاط .

عقب انتهاء المباراة.

عبر ياسر عمر عن سعادته البالغة وفرحتة الكبيره بالفوز والأداء الجماعى وانتشار اللاعبين داخل الملعب وتنفيذ تعليمات المدير الفنى وطالب ووجه الشكر للجهاز واللاعبين وطالبهم بالمزيد من الانتصارات والمنافسة من أجل فرحة أبناء بهتيم المخلصين

كما أشاد ياسر عمر بمستوى وآداء إسلام حنيش وعبدالله سيراميكا و أحمد عامر وأحمد أسامه وأكد أنهم رجال وعلى قدر المسئولية ونجحوا فى المهمة بشكل راقى ومتميز وتمكنوا من رسم البسمه على وجوة جمهور بهتيم العظيم

Post Views: 123
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الصحة يتوجه للعريش لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطنيين

وزير الصحة يتوجه للعريش لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطنيين

منذ 17 ساعة
Photo of البرلمان العربى يخاطب الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني كجرائم حرب

البرلمان العربى يخاطب الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني كجرائم حرب

منذ 18 ساعة
Photo of دكتور .. صديق عفيفى يوضح أهداف المؤتمر العلمى الطلابى الاول لأكاديمية طيبة

دكتور .. صديق عفيفى يوضح أهداف المؤتمر العلمى الطلابى الاول لأكاديمية طيبة

منذ 18 ساعة
Photo of موظفة بالخارجية الأمريكية تتهم بايدن بالتورط في إبادة جماعية في غزة

موظفة بالخارجية الأمريكية تتهم بايدن بالتورط في إبادة جماعية في غزة

منذ 19 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!