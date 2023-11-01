 الشحنة الكهربائية تشارك في معرض مصر للطاقة

شاركت شركة الشحنة الكهربائية في معرض مصر للطاقة، برئاسة المهندس علي سالم رئيس مجلس الإدارة،بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال المهندس علي سالم، أن المعرض ،الذي عُقد بمشاركة 150 شركة، يهدف إلى تسريع عملية تحول الطاقة في مصر ودول شمال أفريقيا، مسلطًا الضوء على الحلول الذكية والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر

وعرضت الشركة في الجناح المخصص لها، جميع المنتجات التي تقوم بطرحها في الأسواق.

وانطلقت فعاليات معرض مصر للطاقة 2023، بالتزامن مع معرض فايريكس مصر، الحدث الرائد في مجال الطاقة في شمال أفريقيا ، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة البيئة، وبدعم من وزارة الإنتاج الحربي.

وافتتح فعاليات المعرض، الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وراما حمصي، مديرة معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر.

وتصدرت قضية تحول الطاقة في مصر فعاليات اليوم الأول من معرض مصر للطاقة 2023 “Egypt Energy” الذي انطلق الأحد 29 أكتوبر، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، والتجارة والصناعة.