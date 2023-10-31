هيئة ميناء دمياط تنظم ندوة تثقيفية حول الصحة الإنجابية ومواجهة العنف ضد المرأة

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل السفير الفرنسي مارك باريتي في مقرها الرسمي

السفير ابو سعيد عن تسريبات ويكيليكس بخصوص غزة: هو إهانة للإنسانية وعلى السلطة الفلسطينية التحرك