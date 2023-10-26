نتائج مباريات دوري الأبطال الأربعاء.. انتصار برشلونة وباريس وتعثر نيوكاسل وأتلتيكو مدريد
أقيمت 8 مباريات في اليوم الثاني من الجولة الثالثة لحساب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 الأربعاء.
وشهدت المباريات فوز كل من برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما خسر لاتسيو الإيطالي وتعثر أتلتيكو مدريد الإسباني خارج أرضه.
برشلونة يتخطى شاختار بثنائية
فاز برشلونة الإسباني على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني 2-1، وسجل للفريق الكتالوني فيران توريس في الدقيقة 28 عن طريق، وفيرمين لوبيز عند الدقيقة 36.
فيما أتى هدف شاختار عن طريق سوداكوف في الدقيقة 62.
وبات النادي الكتالوني في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، فيما توقف رصيد شاختار عند 3 نقاط في المركز الثالث
مانشستر سيتي يضرب بويز بثلاثية
حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على يونغ بويز السويسري 3-1، وسجل لفريق “سكاي بلو” مانويل أكانجي في الدقيقة 48، والنجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وهدف في الدقيقة 86.
فيما سجل لأصحاب الأرض ميشاك إيليا في الدقيقة 52.
وبهذا الفوز عزز مانشستر سيتي صدارته للمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، محققا الانتصار الثالث على التوالي، بينما تجمد رصيد يونغ بويز الذي تلقى الهزيمة الثانية في دور المجموعات عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
نيوكاسل يسقط أمام دورتموند
حقق بوروسيا دورتموند الألماني انتصارا هاما على نظيره نيوكاسل الإنجليزي 1-0 وجاء هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 45، عن طريق فيليكس نيميتشا.
ورفع دورتموند رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع نيوكاسل صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن الأخير ميلان، ومثلهما عن المتصدر باريس سان جيرمان في المجموعة السابعة.
باريس سان جيرمان يقهر ميلان
حقق باريس سان جيرمان الفرنسي، انتصارا مثيرا على نظيره ميلان الإيطالي، 3-0، وتألق كيليان مبابي عند الدقيقة 32، وراندل كولو مواني في الدقيقة 52،ونجح أصحاب الأرض في إضافة الهدف الثالث، في الدقيقة 89، عبر البديل كانج إن لي.
أما عن باقي نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا يوم 25 أكتوبر:
فينورد روتردام x لاتسيو 3-1 (المجموعة الخامسة)
سيلتيك x أتلتيكو مدريد 2-2 (المجموعة الخامسة)
لايبزيغ x النجم الأحمر 3-1 ( المجموعة السابعة)
أنتويرب x بورتو 1-4 (المجموعة الثامنة)