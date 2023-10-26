موت وإهمال طبي” ماذا يحدث بمستشفى كفر شكر التخصصي
كتب_ السيد يوسف
تدخل مريض تخرج ميت ، هكذا وصف العديد من الأهالي المترددين على أروقة مستشفى كفر شكر التخصصي ، شاكين الإهمال الطبي من قبل بعض الأطباء وسوء خدمة هيئة الممرضين فى أغلب الاقسام الداخلية والعناية والعيادات الخارجية .
قال محمد امير ،، موظف حكومي دخل والدي فى حالة اعياء وتطلب له دخول عناية مركزة وبالسؤال تم ايجاد سرير فى مستشفى كفر شكر التخصصي وتم تقديم كافة الأوراق والتقارير الذي تفيد بحالته الصحية وتم إعادة الكشف الطبي عليه من قبل أطباء بمستشفى كفرشكر التخصصي وبمرور الايام تدهورت حالته الصحية عما كان داخل المستشفى تم معالجه شيئ وتسببوا فى ايذاءه من ناحية أخري بحدوث مرض آخر ( قرحه بالنسور ) ناتج عن عدم تغير حفاضة كبار السن والنظافة الشخصية له وهو فى سرير المرض ، موضحاً أن هذا ناتج عن الإهمال الطبي والخدمة التمريضية ، واصفاً ذلك أنهم فى قمة الإهمال الطبي والخدمة .