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موت وإهمال طبي” ماذا يحدث بمستشفى كفر شكر التخصصي

موت وإهمال طبي” ماذا يحدث بمستشفى كفر شكر التخصصي

كتب_ السيد يوسف

تدخل مريض تخرج ميت ، هكذا وصف العديد من الأهالي المترددين على أروقة مستشفى كفر شكر التخصصي ، شاكين الإهمال الطبي من قبل بعض الأطباء وسوء خدمة هيئة الممرضين فى أغلب الاقسام الداخلية والعناية والعيادات الخارجية .

قال محمد امير ،، موظف حكومي دخل والدي فى حالة اعياء وتطلب له دخول عناية مركزة وبالسؤال تم ايجاد سرير فى مستشفى كفر شكر التخصصي وتم تقديم كافة الأوراق والتقارير الذي تفيد بحالته الصحية وتم إعادة الكشف الطبي عليه من قبل أطباء بمستشفى كفرشكر التخصصي وبمرور الايام تدهورت حالته الصحية عما كان داخل المستشفى تم معالجه شيئ وتسببوا فى ايذاءه من ناحية أخري بحدوث مرض آخر ( قرحه بالنسور ) ناتج عن عدم تغير حفاضة كبار السن والنظافة الشخصية له وهو فى سرير المرض ، موضحاً أن هذا ناتج عن الإهمال الطبي والخدمة التمريضية ، واصفاً ذلك أنهم فى قمة الإهمال الطبي والخدمة .

وقال إبراهيم حسن ” معاش حكومي ،دخلت شقيقتي المستشفي بسبب زيادة فى انزيمات الكلي فقط وتم الكشف الطبي عليها وادخلوها العناية المركزة ،وتم تشخيص الحالة من قبل طبيب أنها فشل كلوي وتم مطالبه تركيب جهاز غسيل كلى من أجل الغسيل وفشل جميع أطباء مستشفى كفر شكر التخصصي فى تركيب الجهاز للمريضة مما داعنا نستدعي طبيب آخر من خارج المستشفي على نفقتنا الشخصية ونجح فى تركيب الجهاز وتم عمل غسلة واحده وقمنا بعمل تحاليل داخل المستشفى وقرروا الأطباء أنه فشل كلوي وتم عمل نفس التحاليل الطبيه خارج المستشفي والتي أثبتت لا يوجد فشل كلوي وبمواجهه الأطباء تراجعوا عن تلك التشخيص وبالفعل تم استعداء استشاري العناية والتي أثبتت بالفعل لا يوجد فشل كلوي.

ومن جانب آخر قال إبراهيم ،، تعرضنا لكمية تشخصيات طبية مختلفة وتناقض بعضها ، كما تعرضنا لأكبر كمية إهمال طبي من قبل التمريض بمستشفى كفرشكر التخصصي من حيث عدم وجود نظافة شخصية للمريض مما أصيبت بقرح فراشية بين الفخدين من أسفل ،، وأخريات من الإهمال مما أدت إلى وفاه المريضة دون أسباب واضحة واستسلمنا لقدر الله ، وواصف تلك المستشفي بأنها مستشفي الموت.

وعلى صعيد متصل قال ، اشرف جمال ،، عامل يومية ، لجأت إلى المستشفي لإجراء كشف طبي نتيجة تعرضي لمرض صدري ، وتم توجيهي إلى العيادات الخارجية بالمستشفى ، وتم قطع تذكرة الكشف وفوجئت بتعامل التمريض لكل من له معرفة يدخل اولا ،، وعندما نشتكي نلقي اهوال من اللوم والشخط والنطر ،، فضلا عن وجود أطباء تكشف ” مشي حالك ” وكتابة علاج ” ملوش علاقة بالمرض الذي نعاني منه ” .

حيث ندد العديد من المواطنين والأهالي بذلك الإهمال المتواصل فى حق المرضي والفحص الطبي والخدمة التمريضية ، ومخاوف كبيرة لدي المواطنين من دخول مستشفى كفر شكر التخصصي.

وطالب العديد من المواطنين والأهالي من قيادات الهيئة العامة للأمانة الطبية المتخصصة و وزارة الصحة المصرية ومجلس الوزراء ، ضرورة التدخل لوقف نزيف الموت والاهمال الطبي والخدمة التمريضية ، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في كافة حالات الوفاة التي حدثت وتحدث كل يوم .

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