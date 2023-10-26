محافظ المنوفية يسلم تروسيكلات ضمن مشروع ” رزق حلال ” للأسر الأكثر إحتياجاً
بالتعاون مع جمعية ” صناع الحياة “
محافظ المنوفية يسلم تروسيكلات ضمن مشروع ” رزق حلال ” للأسر الأكثر إحتياجاً ويثمن الدور الرائد لمؤسسة صناع الحياة
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والعون للحالات الأكثر استحقاقا لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم ، قام اليوم اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بتسليم عدد (7 ) تروسيكلات لعدد من الأسر المستحقة والأكثر إحتياجاً وذلك ضمن مشروع ” رزق حلال ” لتنمية المشروعات الصغيرة والمقدم من مؤسسة ” صناع الحياة ” بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر وتحسين المستوى المعيشي وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، والمهندس حسين شعبان نائب رئيس جمعية صناع الحياة بالمنوفية .