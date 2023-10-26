محافظ المنوفية يسلم تروسيكلات ضمن مشروع ” رزق حلال ” للأسر الأكثر إحتياجاً

بالتعاون مع جمعية ” صناع الحياة “

محافظ المنوفية يسلم تروسيكلات ضمن مشروع ” رزق حلال ” للأسر الأكثر إحتياجاً ويثمن الدور الرائد لمؤسسة صناع الحياة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والعون للحالات الأكثر استحقاقا لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم ، قام اليوم اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بتسليم عدد (7 ) تروسيكلات لعدد من الأسر المستحقة والأكثر إحتياجاً وذلك ضمن مشروع ” رزق حلال ” لتنمية المشروعات الصغيرة والمقدم من مؤسسة ” صناع الحياة ” بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر وتحسين المستوى المعيشي وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، والمهندس حسين شعبان نائب رئيس جمعية صناع الحياة بالمنوفية .



حيث أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالمشاركة فى توزيع مشاريع رزق حلال مما يساهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي لعملية النهضة والتنمية الاقتصادية ، مؤكدا أن العمل الأهلي والتطوعي إنما يعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة المصرية ، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم ، مثمناً الدور البارز الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة فى تقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة.

هذا وأشار مسئول جمعية صناع الحياة بالمنوفية إلي أن الجمعية قد قامت بالعديد من الجهود خلال عام 2023 لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا بمختلف قري ومراكز المحافظة وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ومنها إحلال وتجديد (130) سقف منازل وتوزيع (750) لحاف خلال حملة الشتاء لحماية الأسر من البرد وتوزيع 15 ألف و400كرتونة مواد غذائية خلال حملة “كتف فى كتف ” و توزيع 42 مشروع صغير لإيجاد مصدر دخل للحالات المستحقة ، وتوزيع إعانات شهرية ل(900) أسرة ذوى الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، بالإضافة إلى توزيع (38 ألف ) وجبة ساخنة و(1200) سلة غذائية ولحوم الأضاحى ل(650) اسرة وزكاة فطر ل(550 ) أسرة وكسوة ملابس ل (300) أسرة ، وكفالة علاجية وعمليات ل(37) اسرة بقيمة ( مليون و100 ألف جنيه ) وكروت خدمات متكاملة لذوي الهمم وتوزيع (1500) شنطة مدرسية على الطلاب بكافة النجوع والمناطق النائية بالمحافظة ،

وذلك من خلال فريق طلاب الجامعات والشباب لدمجهم في العمل التطوعي .

من جانبهم ، أعرب المواطنون عن سعادتهم باهتمام المحافظ بهم وحرصه على تقديم يد العون والوقوف بجانبهم وتقديم دعمه اللامحدود ومساعدتهم في إيجاد مصدر دخل ثابت لهم وتحسين مستوى معيشتهم ، فضلاً عن التواصل الدائم والمباشر مع جموع مواطني المحافظة.