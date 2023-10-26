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“حذاء بين أسنان رونالدو”.. يحصد ملايين المشاهدات!
“حذاء بين أسنان رونالدو”.. يحصد ملايين المشاهدات!
انتشر فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه النصر مع الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حصد ملايين المشاهدات.
وحقق النصر فوزا على نادي الندحيل القطري بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.
ونشر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، مقطع فيديو للأسطورة البرتغالية، خلال مباراة النصر والدحيل القطري.
وظهر رونالدو في هذا المقطع، وهو يمسك بـ”حذاء” زميله في النصر عبد الإله العمري، أثناء سقوط الأخير على أرضية الملعب، وتلقيه العلاج من أطباء النادي.
وحاول كريستيانو، فك خيط “حذاء العمري” بفمه، لمساعدة زميله لحين تلقيه العلاج، في مشهد يدل على التواضع الكبير للنجم العالمي.
وعلق المريسل على هذا المقطع؛ قائلا: “يا أخي اتعبتنا.. يا رجل وش هذا الحب الكبير لفريقك العظيم النصر يا كريستيانو رونالدو؟!”.
وعلقت جماهير النصر على اللقطة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن رونالدو في الملعب لا يتعامل بتعالي أبدا ويخدم الفريق بكل ما يملك من جهد.
وحظي الفيديو بالملايين من المشاهدات خلال الساعات الماضية.
يذكر أن رونالدو، سجل هدفين وصنع آخر، ليصل إلى هدفه الثالث في النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا (2023-2024)، بعدما سجل هدفا في الملحق المؤهل لدور المجموعات ضد شباب الأهلي الإماراتي.