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رئيس حزب ” شعب مصر ” يؤكد على دعم السيد الرئيس

رئيس حزب ” شعب مصر ” يؤكد على دعم السيد الرئيس

كتب : وائل عباس

أعلن السيد ” أشرف المقدم ” رئيس حزب شعب مصر ، تأييده ودعمه للسيد رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي ” في موقفه بشأن القضية الفلسطينية ورفض أي مساعي لتهجير الفلسطينين من اراضيهم ، ومواجهته للضغوط الدولية كافة.
وأكد دعم الحزب للموقف المصرى الواضح والحاسم للقضية الفلسطينية وتصفيتها وضرورة الوقف الفورى للتصعيد العسكرى من الجانب الإسرائيلي غير المبرر فى قطاع غزة واستهداف الفلسطينين المدنيين، والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة، وسرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أكد رئيس الحزب على تأييد الحزب الكامل لفخامة رئيس الجمهورية لفترة رئاسة ثالثة مقترحا إلغاء الانتخابات الرئاسية و تفويض الرئيس تفويضا كاملا للفترة القادمة
وكانت قيادات الحزب قد تواجدت صباحا بالمنصة تضامنا للقضية الفلسطينية مع جموع الشعب المصرى الذى خرج فى مليونية جديدة دعما لرئيسه و قيادته

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