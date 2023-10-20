إحالة العاملين بمركز شباب بلقس للتحقيق لتغيبهم عن العمل خلال الفترة المسائية
كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، متابعي الإدارات الفرعية بالوقوف على حسن سير العمل و المتابعة الميدانية لمراكز الشباب ، وذلك للتأكد من الإلتزام بالمواعيد الرسمية ، و حل الصعوبات و المشاكل ، والتنبيه على الأوضاع المخالفة ، و أيضا تقديم أفضل الخدمات للنشء و الشباب ، وذلك خلال الفترة المسائية .
شملت المتابعة 31 مركز شباب على مستوى المحافظة خلال الفترة المسائية ، وتبين أن جميع الهيئات الشبابية والرياضية مفتوحة وتمارس الأنشطة بشكل كامل ، عدا مركز شباب بلقس بإدارة شباب قليوب و جد المركز مفتوح في غياب جميع العاملين ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيبهم ، كما شملت المتابعة التأكد على إلتزام المراكز و إتباع عوامل الأمن والسلامة بها ،ومراجعة أماكن تواجد طفايات الحريق ، و الإهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة مع التأكيد على تلافى الملاحظات فى المرة القادمة ، وايضا على عوامل الأمن والسلامة خلال الفترات الحرة بحمامات السباحة .
خلال الزيارات تم متابعة 7مراكز شباب بإدارة بنها ، ومركزين بإدارة طوخ ، و 3 مراكز بإدارة الخانكة ، و 6مراكز بإدارة شبين القناطر ،و 5مراكز بإدارة كفر شكر ، و مركزين بإدارة القناطر الخيرية ، و 3مراكز بإدارة قليوب ، و 3مراكز بإدارة شبرا الخيمة.