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إحالة العاملين بمركز شباب بلقس للتحقيق لتغيبهم عن العمل خلال الفترة المسائية

إحالة العاملين بمركز شباب بلقس للتحقيق لتغيبهم عن العمل خلال الفترة المسائية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، متابعي الإدارات الفرعية بالوقوف على حسن سير العمل و المتابعة الميدانية لمراكز الشباب ، وذلك للتأكد من الإلتزام بالمواعيد الرسمية ، و حل الصعوبات و المشاكل ، والتنبيه على الأوضاع المخالفة ، و أيضا تقديم أفضل الخدمات للنشء و الشباب ، وذلك خلال الفترة المسائية .

شملت المتابعة 31 مركز شباب على مستوى المحافظة خلال الفترة المسائية ، وتبين أن جميع الهيئات الشبابية والرياضية مفتوحة وتمارس الأنشطة بشكل كامل ، عدا مركز شباب بلقس بإدارة شباب قليوب و جد المركز مفتوح في غياب جميع العاملين ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيبهم ، كما شملت المتابعة التأكد على إلتزام المراكز و إتباع عوامل الأمن والسلامة بها ،ومراجعة أماكن تواجد طفايات الحريق ، و الإهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة مع التأكيد على تلافى الملاحظات فى المرة القادمة ، وايضا على عوامل الأمن والسلامة خلال الفترات الحرة بحمامات السباحة .

خلال الزيارات تم متابعة 7مراكز شباب بإدارة بنها ، ومركزين بإدارة طوخ ، و 3 مراكز بإدارة الخانكة ، و 6مراكز بإدارة شبين القناطر ،و 5مراكز بإدارة كفر شكر ، و مركزين بإدارة القناطر الخيرية ، و 3مراكز بإدارة قليوب ، و 3مراكز بإدارة شبرا الخيمة.

و أكد الصبروط على استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على إلتزام المراكز بتنفيذ الانشطة ، وكذلك مراجعة الاجراءات الإدارية اللازمة فى التدوين فى السجلات ، وايضا على دور مراكز الشباب التى تؤكد ريادة الدولة المصرية التى أصبحت عالمية من خلال دور رائد لوزارة الشباب والرياضة المصرية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة.

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