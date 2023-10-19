محافظ القليوبية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة بمكتبه بديوان عام المحافظة
استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار مسعد عبدالمقصود رئيس هيئة قضايا الدولة بحضور المستشار محمد حسن الامين العام لقضايا الدوله والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني المستشار ايمن الذهبي المستشار القضائي لمحافظه القليوبيه والمستشار احمد سعد المشرف علي مكتب رئيس قضايا الدوله، والمستشار الدكتور محمود عرفات الامين العام المساعد و المستشار عبدالمنعم رشاد رئيس نادي قضايا الدوله بالقليوبيه والمستشار سعيد خاطررئيس فرع بنها الاول والمستشار محمد خليل رئيس فرع بنها الثانى والمستشار اسامه صلاح المستشار القضائي للمحافظه وفي مستهل زيارته للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي.
ومن جانبه، رحب محافظ القليوبية، برئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له على أرض المحافظة، مشيدا بالدور الايجابي الذي تقوم به الهيئة للحفاظ على الحقوق واداء الواجبات، موجها الشكر إلى رئيس الهيئة وأعضائها على التعاون الدائم والمستمر بين الجهتين.
وأشاد محافظ القليوبية، بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.
وأشار محافظ القليوبية، خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وحماية المال العام.
وأكد أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل وتمضى قُدما في إطار من القانون وإرساء مبادئ الحق والعدل، ولا تزال بخير بقضائها الشامخ، والجيش والشرطة ، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ سعادته بالتعاون الدائم مع محافظة القليوبية، موجها الشكر إلى محافظ القليوبية على حرصه المستمر لتقديم أوجه الدعم لأعضاء الهيئة، ومتمنيا له التوفيق والسداد في قيادته وإدارته للمحافظة.