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فريق الادارة العامة للفيروسات الكبدية بالوزارة فى زيارة لمحافظة الفيوم

فريق الادارة العامة للفيروسات الكبدية بالوزارة فى زيارة لمحافظة الفيوم

الفيوم – أحمد العجماوى

استقبلت ادارة الطب الوقائى بالمديرية بقيادة الدكتور محمد عبد التواب زايد مدير إدارة الطب الوقائي بالفيوم ،،، فريقا من الادارة العامة للفيروسات يضم الدكتورة هالة الجبالى ،والدكتور محمد صلاح ، والدكتورة يمنى علاء ، والاستاذأبوزيد خالد ،،،
وذلك بناءا على توجيهاتة الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، وتحت اشراف الدكتورة شيماء عبد العزيز مدير عام الادارة العامة للفيروسات الكبدية بقطاع الطب الوقائى ،، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ،،

حيث قام الفريق على مدار يومين بالمرور على جميع المستشفيات والوحدات الصحية لتقييم البرنامج الالكترونى الإبلاغ عن حالات الوخز
وشمل المرور المعامل واقسام الطوارئ والداخلى بالاضافة الى وحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفيات وايضا ادارة الفيروسات الكبدية بالادارات الصحية ،،،

 

رافق فريق الوزارة الدكتور طارق زيدان روبى مدير ادارة الفيروسات الكبدية بادارة الطب الوقائى بالمديرية،،، والاستاذ أسامة عبدالعليم مراقب أول التطعيمات ،، والاستاذ محمد مرزوق والاستاذ على جمال مراقبى التطعيمات بالمديرية ،،،

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