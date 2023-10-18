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وقفة احتجاجية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبيه تضامنا مع قطاع غزة

وقفة احتجاجية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبيه تضامنا مع قطاع غزة

وقفة احتجاجية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبيه تضامنا مع قطاع غزة بعد الهجمات الانتقامية ضد الفلسطينين العزل والاطفال والشيوخ والنساء وجاءت هذه المظاهرة بعد نسف الكيان الصهيوني بقيادة إسرائيل وامريكا و الاتحاد الأوروبي المستشفى الميداني  بقطاع غزة امس واستشهد أكثر من  600 طفال ونساء وشيوخ وعلى جانب اخر شارك قطاع المياه والصرف الصحى بالقليوبية بحضور رؤساء الافرع أستاذ محمد على قمحاوى مدير فرع القناطر والمهندس سامح الصباغ مدير فرع شبرا وجميع العاملين بالافرع تحت قيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه والصرف الصحي بالقليوبيه.

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