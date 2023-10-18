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نائبة برلمانية فرنسية تُطالب بسحب الجنسية الفرنسية من اللاعب كريم بنزيما.

نائبة برلمانية فرنسية تُطالب بسحب الجنسية الفرنسية من اللاعب كريم بنزيما.

متابعة/ محمد كمال قريش

منذ يومين، قام نجم كرة القدم كريم بنزيما، الجزائري الأصل والذي يحمل الجنسية الفرنسية ويمثل المنتخب الفرنسي، بالتغريد على منصة “X” تويتر سابقًا، تغريدة أثارت جدل وغضب غربي كبير، لدرجة أن وزير الخارجية الفرنسي اتهم اللاعب بأن له صلات مباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين. ولدرجة مطالبة النائبة “فاليري بوير” بتجريد بنزيما من جائزة الكرة الذهبية وسحب الجنسية الفرنسية منه.

وجاءت تغريدة اللاعب المسلم، عربي الأصل، مناصرة وداعمة للقضية الفلسطينية، حيث قال: “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال.”

جدير بالذكر أن عدد متابعي كر

يم بنزيما على منصة “X” يتجاوز العشرين مليونًا، وجدير بالذكر أيضًا أن تغريدته وصلت إلى ما يزيد عن 45 مليون مشاهدة.

ولقد لقى موقف بنزيما البطولي إشادة عظيمة من لدن العرب والمسلمين، ليزيد بنزيما في قلوبهم حبًا على حب.

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