عاجل .. الولايات المتحدة وبريطانيا تصوتان ضد مشروع قرار روسيا لوقف النار في غزة “لأنه لا يدين حماس”

رئيس جامعة الإسكندرية وأمين عام صندوق تطوير التعليم يوقعان برتوكول التعاون المشترك

أطعمة يمكن أن تسبب الإدمان على غرار الكوكايين أو الهيروين!

فرنسا تعزز إجراءات المراقبة على حدودها مع بلجيكا بعد اعتداء بروكسل

عاجل .. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين