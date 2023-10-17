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عاجل .. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين

عاجل .. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين

وصل الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي “حزام واحد – طريق واحد”.

وسيبقى الرئيس الروسي في بكين لمدة يومين (17 و18 أكتوبر).

وتنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى الثالث للتعاون الدولي “حزام واحد – طريق واحد”، والذي من المقرر أن تجري فيه مناقشات بين بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وينعقد المنتدى الدولي “حزام واحد – طريق واحد” في عام الذكرى العاشرة للمبادرة التي تحمل الاسم نفسه، والتي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن المباحثات المزمعة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، ستشمل مختلف جوانب العلاقات بين موسكو وبكين.

 

وكالات

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