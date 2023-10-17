عاجل .. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين

رئيس جامعة الإسكندرية وأمين عام صندوق تطوير التعليم يوقعان برتوكول التعاون المشترك

أطعمة يمكن أن تسبب الإدمان على غرار الكوكايين أو الهيروين!

عاجل .. الولايات المتحدة وبريطانيا تصوتان ضد مشروع قرار روسيا لوقف النار في غزة “لأنه لا يدين حماس”

فرنسا تعزز إجراءات المراقبة على حدودها مع بلجيكا بعد اعتداء بروكسل