في لفته إنسانية محافظ القليوبية يطمئن على مصابي حادث مروري على طريق شبرا بنها الحر ويستدعي الإسعاف
حرصَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أثناء مروره ظهر اليوم بطريق شبرا بنها الحر ومشاهدة حادث إصطدام سياره نص نقل بأخرى ميكروباص والإطمئنان بنفسه على حالة جميع الركاب وعلى الفور إستدعى الإسعاف للمصابين وعددهم 2 وتم نقلهم إلى مستشفى التامين الصحى، مُكلفاً السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل اللازم للمصابين.
كما كلفَّ “المحافظ” مسئولي المرور بمتابعة الحادث ورفع السيارات من الطريق لعدم إعاقة حركة السير، مع التحفظ على مُقتنيات المصابين لحين تسليمها إليهم وعمل محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.