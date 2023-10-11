«الأحرار الاشتراكيين» يدين الإنتهاكات والعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إدانته للممارسات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني بغزة مؤكدا أن هذه الممارسات إجرامية وغير إنسانية وتخلف القوانين الدولية وأن هذه الأعمال البربرية مرفوضة شكلاً وموضوعآ لأن الكيان الإسرائيلي المتغطرس يستخدم كافة أنواع الأسلحة المحظورة دولياً ضارباً عرض الحائط بالقوانين الدولية.
وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن إسرائيل اعتادت علي القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية دون أن تلقى رفضاً من مجلس الأمن ولم تطلق المنظمات الحقوقية المشبوهة ولا البرلمان الأوروبي المتسلط على مصر أي إدانات لهذه الأعمال الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن قضية أرضه وحريته كشعب يمتلك سيادته إلا أن الغطرسة الدولية وأفكار الدول الإستعمارية المؤيدة للكيان الإسرائيلي الغاشم الذي استباح القتل والترويع والإستيلاء على الأرض وكل الطرق غير المشروعة والمرفوضة وفقاً للقانون الدولي