محافظ القليوبية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة ونائب منطقة أتيراو والوفد المرافق لهما
إستقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والسيد/جاسولان أوراكولي بيسمبييف نائب منطقة أتيراو بجمهورية كازاخستان والسكرتير الأول طالغات إلياس ، ومساعد السفير/ أنس عادلبيكوف، والوفد المرافق لهم بمبنى ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية وإستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين .
في بداية اللقاء رحبَّ “محافظ القليوبية” بالسيد سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المُرافق له في زيارتهم الودية لمبنى ديوان عام المحافظة مُشيراً إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين
وقد تم عقد اجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ ، واللواء/ إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والدكتور/محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والأستاذ مصطفى إسماعيل عبد الكريم وكيل الوزارة للاستيراد والتسويق المحلي بالهيئة العامة للسلع التموينية والأستاذ محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها والأستاذ عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني والأستاذة علا عيسي مقلد مدير العلاقات الدولية بالمحافظة وعدد من كبار التجار بالغرفة التجارية
كما قدم السفير والوفد المرافق له الشكر إلى السيد محافظ القليوبية على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال ، والإشراف العام على ترتيبات الزيارة مما أدى إلى ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للدولة المصرية ، وقد تم تبادل الدروع فيما بينهم ، ووجه الدعوة له ومرافقيه إلى زيارة أتيراو .
وقد أشار محافظ القليوبية إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين، وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية وإستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين .