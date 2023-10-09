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الوفود الحزبية والسياسية المؤيدة.. الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من حزب المصريين الأحرار
الوفود الحزبية والسياسية المؤيدة.. الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من حزب المصريين الأحرار
استكمالاً لاستقبال الوفود الحزبية والسياسية المؤيدة.. الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي/عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من حزب المصريين الأحرار
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي/عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣م، وفداً من حزب المصريين الأحرار برئاسة المهندس عصام خليل رئيس الحزب، لعرض الرؤى والمقترحات ومشاركتها مع الحملة الرسمية.
في بداية اللقاء عبّر المستشار/ محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي/ عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، عن سعادته وترحيبه بوفد حزب المصريين الأحرار، مشيراً إلى أن حزب المصريين الأحرار من الأحزاب الليبرالية السياسية التي لها العديد من المواقف السياسية المشهود بها.