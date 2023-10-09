الدكتورة ميرنا أسامة تكشف عن خطر تبييض الأسنان في المنزل
كتبت: مروة حسن
عن وصفات تبيض الأسنان في المنزل قالت الدكتورة ميرنا أسامة أخصائي زراعة الأسنان والعلاج بالليزر في عيادات أيليت : هناك طريقتان لتبيض الأسنان في المنزل هما :-
أولاً : الطريقة الكيميائية وهذه الطريقة يوجد بها بعض الأحماض وهذه الأحماض تجعل الأسنان الخارجية لينه فعندما يتم غسل الأسنان وإحتكاكها بالفرشاة تزيل طبقة منها وهذه مثل فكرة الكيماويات المستخدمة في التنظيف.
ثانياً : طريقة الـ mechanical
الطريقه الـ mechanical وهذه الوصفه تتكون من حبيبات صغيرة تزيل الطبقات الخارجية من الأسنان ” أقرب تشبيه لها الصنفره”
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ميرنا أسامة، أن جميع وصفات التبييض والوصفات للتبييض تأتى بنتائج فعالة، ولكنها فى نفس الوقت ستعمل على تدمير الأسنان واللثة وستعمل على إزالة طبقات من مينا الأسنان.
وأضافت أن أستخدام هذه الطرق تؤدي إلى إلتهاب اللثة والأسنان ويترتب عليها فيما بعد حساسية الأسنان وضعفها ، موضحه أنها لا تعوض طبقه المينا التى تتلف أثناء عملية التبييض، وستصبح الأسنان صفراء اللون ولا يصبح هناك أمل أن تصبح بيضاء مره آخرى.
وكل هذا الكلام ينطبق على جميع منتجات التبيض مثل “معجون الأسنان “، “قلم التبيض”، وجميع الوصفات المنزلية الشائعة لتبيض الأسنان، وتستطيع في عياده الأسنان تفتيح الأسنان في جلسه واحده بدون أي خطر، ولذلك أفضل وصفه لتبيض الأسنان وإنت داخل منزلك تكلم دكتور الأسنان لحجز جلسه التبيض.
وللوقاية من إصفرار الأسنان:
قم بتنظيف أسنانك جيدًا مرتين يوميًا “ولا تنس إستخدام الخيط “.
الإقلاع عن التدخين.
الحد من مسببات البقع مثل القهوة والشاي
إذهب لتنظيف الأسنان بإنتظام لإزالة البلاك والبقع السطحية، ويمكن أن تكون منتجات تبييض الأسنان سواء كانت خيارًا بدون وصفة طبية تستخدمه في المنزل أو علاجًا متخصصًا فعالة وآمنة ، إذا تم إستخدامها بشكل صحيح.
ومن الأسباب التي تساهم بتشكل الأسنان الصفراء: