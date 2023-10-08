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مقتل سائحين إسرائيليين ومصري جراء إطلاق نار في الإسكندرية

مقتل سائحين إسرائيليين ومصري جراء إطلاق نار في الإسكندرية

كتبت – شريهان شكري:

قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري، مما أسفر عن مقتل سائحان إسرائيليان ومصري وإصابة آخر، وذلك اليوم الأحد.

وأفاد مصدر أمني أن 2 من أعضاء الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وإصابة آخر، حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

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