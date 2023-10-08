مقتل سائحين إسرائيليين ومصري جراء إطلاق نار في الإسكندرية

عاجل ،، إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت إسرائيليا في عسقلان أمس بسبب خطأ في تحديد هويته

WSJ: إسرائيل طلبت مساعدة مصر في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

وعد الأخرة

مشاركة قوية ومداخلات من وفد جمهورية أذربيجان الشبابي في إطلاق عام الإيسيسكو للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي