مشاركة قوية ومداخلات من وفد جمهورية أذربيجان الشبابي في إطلاق عام الإيسيسكو للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتبت داليا فوزى
شاركت ساندي سالم، ملكة جمال أذربيجان ٢٠٢٠ و طالبة طب بجامعة عين شمس بالقاهرة و المهندس بولوخ بولوخوف في احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية.
وجاءت المشاركة يوم السبت (7 أكتوبر 2023) في نموذج محاكاة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الذي قدمه شباب وشابات من الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشوا خلاله التحديات التي تواجه دول العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
عرضت ساندي سالم أمام رئيس مجلس الوزراء المصري والوفود الحاضرين من ٣٣ دولة، توصيات اللجنة الثقافية المكونة من آراء شباب العالم الإسلامي.
كما قامت رئيسة الوفد الأذربيجاني ساندي سالم، بإضافة مداخلة في المحاكاة على توصيات اللجنة الثقافية، و اقترحت باسم جمهورية أذربيجان، إعلان جائزة أفضل معلم للعام، في العالم الإسلامي، و تم اعتماد هذا المقترح من رئيس المحاكاة و الوفود الأخرى.
وشاركت في أوبريت عز الشباب بالزي الأذربيجاني التقليدي. كما شارك بولوخ بولوخوف في الصورة الجماعية مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.
وقد حضر المحاكاة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية رئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو. كما حضر الاحتفالية السفير إلخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية، والأستاذة إنديرا حاجيفا، نائب وزير الشباب والرياضة في أذربيجان.