حفل تخريج الدفعة 34 لكلية الزراعة ساباباشا جامعة الإسكندرية_ بمكتبة الإسكندرية.

كتبت : نجلاء احمد

تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز قنصوه رئيس _ جامعة الإسكندرية .

الأستاذ الدكتور/على محمد عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس- الجامعة التعليم والطلاب.

الأستاذ الدكتور/ سعيد محمد علام القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

الأستاذ الدكتور /أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة ساباباشا _ جامعة الإسكندرية.

الأستاذ الدكتور/ابراهيم عباس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

والأستاذ الدكتور/ ايمان عياد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

احتفلت أمس كليه الزراعة ساباباشا _جامعة الإسكندرية بابناءها الطلاب الخريجين دفعة “34” دفعة اليوبيل الذهبي للعام الجامعى 2022 _ 2023 لكلية الزراعة ساباباشا جامعة الإسكندرية _بمكتبة الإسكندرية بالقاعة الكبرى.

وذلك بحضور:

الأستاذ الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية زراعة الشاطبى. السيده الأستاذ الدكتور عبير قاسم نائب رئيس جامعة برج العرب “التكنولوجيا” لشئون التعليم والطلاب.

السيدة الدكتور الدكتور نجدة ماضى عميد كلية التربية النوعية.

‏الأستاذ الدكتور سامي خليل عميد كلية الطب البيطرى.

‏الأستاذ الدكتور اشرف ناظم عميد كلية الطب البيطري السابق.

الأستاذ الدكتور ابراهيم فتح رحاب استاذ المحاصيل المتفرغ بقسم الإنتاج النباتى ومستشار الجامعة للشئون الافريقية.

‏أستاذ الدكتور حسام الوكيل العميد السابق لكلية الزراعة سابا باشا _ جامعة الإسكندرية.

الا‏أستاذ الدكتور طارق سرور العميد السابق لكلية الزراعة سابا باشا_ جامعة الإسكندرية.

السيده المهندسة دعاء دويدار امين الكلية.

‏أستاذ الدكتور اشرف زيتون استاذ الصناعات الغذائية المتفرغ بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة ساباباشا.

‏دكتور ناصر السويف

والساده عمداء الكليه السابقين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وممثلى الهيئات المختلفة وأولياء أمور الخريجين.

بدأ مراسم الإحتفال بالسلام الجمهورى وتلاوة القرآن الكريم

وفي بداية كلمته وجه الاستاذ الدكتور احمد عبد الفتاح عميد الكلية التهنئة للسادة الحضور بمناسبة الذكرى ال 50 لنصر أكتوبر المجيد، ووجه التحية لأولياء أمور الطلاب على ما بذله من جهد وتعب للوصول إلى هذا اليوم العظيم.

قائلا: اليوم يومكم والفرحة فرحتكم والسعاده التى تبتسم الآن على وجوهكم انتظرتموها ٤ سنوات انه يوم الحصاد يوم الفرحة الكبرى يوم جنى الثمار وها انتم تحصدون اليوم ثمار ما زرعتم من سهر الليالى فى تحصيل العلم والمعرفة .

كما وجة كلمه للطلاب قائلا:

أبنائى الطلبة دمتم بكل خير وسعاده واتمنى لكم مستقبلا مشرقا وزاهيا وان تملوا الأرض بعلمكم الذى تعلمتموا فى هذة الكلية العريقة وان تملأ الدنيا بعملكم واجتهادكم لتصبحوا حملة لمشاعل العلم والمعرفة وان ترفعوا راية كلية الزراعة ساباباشا لتساهموا فى بناء هذا الوطن وتكونوا العقول المفكره والخبرات العلمية فى بناء الجمهوريه الجديده لقد اعطتكم بلادكم الكثير والكثير فإن الدولة المصرية تشهد تطورات فى كافة المؤسسات وفى ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحتاج لسواعد أبنائها فلا تبخلوا على مصركم ولا على شعبها بجهودكم وافكاركم وخبراتكم من أجل أن تعيش مصر عصرا من التنمية الحقيقية تقودها عقولكم الواعية وافكاركم الشابة ،فلكم منى كل التحية والشكر والتقدير ولكل من ساهم فى نجاح وتنظيم هذا الإحتفال العظيم

وكل التهانى القلبية لأسر الخريجين متمنيين للجميع دوام النجاح والتوفيق

القى كلمتة الأستاذ الدكتور ابراهيم عباس قائلا ابنائى وبناتى خريجى كليتنا الحبيبة لزراعه ساباباشا جامعة الإسكندرية

فى البداية اقول لكم انطوت صفحه من صفحات حياتكم صفحه كان فيها الجد والاجتهاد رفيقا لكم وجاء بعدها اليوم السعيد المنتظر للجميع وهو يوم تخرجكم من كليتكم كليه الزراعه ساباباشا _جامعة الإسكندرية، وفى يوم التخرج هذا تحصدون ثمرة اجتهادكم واصراركم على النجاح والتفوف

فنخرجكم اليوم يمثل لرحلة وبدايه للرحلة جديدة وسعيدة مملوة بالعمل والتفاؤل

وفى الختام وصيتى لكم ان تبروا ابائكم وامهاتكم لأنهم السبب الرئيسي فيما وصلتم اليه فى هذا اليوم السعيد ابنائى الأعزاء وفقكم الله جميعا.

فيما أكد الدكتور الأستاذ الدكتور إيمان عياد ان احتفال بتخرج الدفعة 34 احتفال اليوبيل الذهبى لانة متزامنا مع احتفالات مصر باعياد نصر اكتوبر المجيد والذى نحتفل بيه بمرور 50 عام على هذا النصر العظيم

قائلا : ان يوم خريجى الكلية هو يوم الانطلاق فى رحاب الحياة الواسعة وفى كافة مجالات العمل المختلفة فلتكونوا قدوة للخير دائما وتزينوا بحسن الخلق والحلم فكلية الزراعة ساباباشا جامعة الإسكندرية نشات للعلم والحلم والأخلاق والكرم فإنها تصنع أجيال تجمع بين العلم الراسخ والخلق الرفيع وتحقيق الاهداف والغايات لإعداد شباب المستقبل

وقد أدى الخريجين القسم خلف الإستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة ساباباشا جامعة الإسكندرية

متمنيا لهم كل النجاح والتوفيق فى حياتهم المستقبليه

#العلاقات_العامة_والإعلام_كلية_الزراعة_ساباباشا.