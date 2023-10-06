انتصار عظيم للمحطات النووية تزامنًا مع ذكرى انتصار السادس من أكتوبر

انتصار عظيم للمحطات النووية تزامنًا مع ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

كتب: محمد كمال قريش

اليوم، السادس من أكتوبر، وفي تمام الساعة الثانية، أعطى رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل إشارته ببدء تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي، وهي أول معدة نووية طويلة الأجل يتم تركيبها بالمشروع.

وقد أقيم حفل بهذه المناسبة حضره قيادات الإدارة العليا لهيئة المحطات النووية، وقيادات شركة أتوم، وفرق عمل فنية مصرية وروسية.

وقد أشار دكتور أمجد الوكيل: “أنها بادرة عظيمة أن يتزامن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية مع هذا اليوم العظيم، يوم العزة والكرامة اليوم الذي انتصرت فيها إرادة المصريين بعزيمة صلبة، ذلك اليوم الخالد الذى يستلهم منه المصريون جميعاً والعاملون بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء روح الكفاح والعمل الجاد. رافعين شعار ما زال العبور مستمر.”

ومن المهم معرفته أن مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى، هي أول معدة طويلة الأجل تصل إلى ميناء الضبعة التخصصى بجمهورية مصر العربية بتاريخ 21 مارس 2023.

كما أن مصيدة قلب المفاعل أيضاً أول معدة طويلة الأجل تم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولي، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، ويجدر الإشارة إلى أن مصيدة قلب المفاعل هى أحد العناصر الأساسية فى نظام الأمان للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووى لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.

وقد استغرق تصنيع مصيدة قلب المفاعل نحو 14 شهرًا بدولة روسيا الاتحادية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد تم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.