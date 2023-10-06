احتفالات غير مسبوقة بمراكز الاعلام الداخلى فى اليوبيل الذهبىز لنصر أكتوبر
تواصل مراكز الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان احتفالاتها غير المسبوقة باليوبيل الزهبى لحرب اكتوبر بالقاهرة والمحافظات تحت شعار ٥٠ عاما من العزة
أعلن ذلك الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى وأضاف ان مجمع اعلام دمياط نظم ندوة تثقيفية تحت عنوان بين عزيمة النصر وارادة البناء شارك فيها حسن الجندى وجلال دعبس من أبطال حرب اكتوبر وفى محافظة السويس أقام مركز النيل للاعلام احتفالية كبرى بعنوان الدروس والعبر المستفادة من حرب اكتوبر بمشاركة العميد هانى سالم المستشار العسكرى للمحافظة
وأوضح الدكتور أحمد يحيى ان من بين الاحتفالات الجماهيرية والوطنية بهذه المناسبة القومية والتى نظمتها مراكز الاعلام الداخلى الندوة الشبابية لمجمع اعلام السلام والتى تحدث فيها الرائد سمير نوح من أبطال نصر اكتوبر وفى محافظة بور سعيد الباسلة نظم مركز اعلام بور فؤاد صالونات ثقافيا تحت عنوان تأثير نصر اكتوبر على الفن والأدب المصرى المعاصر وتحث فيه الكاتب والاديب عاطف عبد الرحمن
وأشار رئيس قطاع الإعلام الداخلى ان الحصاد الاسبوعى لانشطة مراكز الاعلام تضمن تنفيذ اكثر من ١٥٠ فاعلية بينها ٨٠ نشاطا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر اكتوبر