بعد خلاف حاد بينهما.. مدرب النصر السعودي يستبعد نجم فريقه حتى إشعار آخر
كشفت تقارير سعودية، أن خلافا حادا نشب بين مدرب نادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، لاعب الفريق عبد المجيد الصليهم على خلفية عدم مشاركة الأخير في المباريات
ووفقا لما أوردته قناة “ssc الرياضية السعودية”، فإن غياب الصليهم عن مباريات النصر الأخيرة، جاء بقرار انضباطي من كاسترو، وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي اتخذ قراره ضد اللاعب بعد مواجهة النصر أمام الرائد، في سبتمبر الماضي، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز “العالمي” بنتيجة 3-1.