بعد خلاف حاد بينهما.. مدرب النصر السعودي يستبعد نجم فريقه حتى إشعار آخر

وحسب القناة السعودية، فبعد مباراة الرائد تحدث الصليهم مع كاسترو حول عدم مشاركته، إلا أن النقاش احتد بشكل كبير بين الطرفين، ليقرر المدرب البرتغالي استبعاد اللاعب السعودي من المشاركة مع الفريق حتى إشعار آخر. وأشار المصدر إلى أن الصليهم ورغم استبعاده عن خوض المباريات إلا أنه يحضر إلى تدريبات فريق النصر بشكل منتظم. وخاض الصليهم، صاحب الـ29 عاما، 4 مباريات هذا الموسم بدوري روشن السعودي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف. يذكر أن النصر يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 18 نقطة. المصدر:”ssc الرياضية السعودية”