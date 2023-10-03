مصر ام الجنود

بقلم د/ صبرين محمد الحاوي

لما مصر تقف

تتكلم الجميع

يوقف تمام

ويحيها باغلي

تحية

ويضرب لها تعظيم

سلام

كله حب واحترام

مصر عزيزة وبنت أصول

مصر قوية مصر بهية

مصر تكبر مصر تعلم

مصر تحب الخير للناس

مصر الفخر والكرامة

مصر بتزرع لابتسامة

مصر لما تقف وتنادي

باعلي صوت وتقول ياولادي

اسفكو دم الاعادي

باعلي صوت احنا نلبيها

ولو نستشهد فدي لعنيها

المهم اننا نرضيها

امنا مصر ودمنا ليها

باغلي تحية بتحبها

تحيا مصر ام الجنود

اللي واقفين علي الحدود

بيحمو مصر من اعاديها

ويحلفو بسلامة أراضيها

طول العمر احنا هنرضيها

ونحقق دايما امانيه

بقلم د / صبرين محمد الحاوي/مصر